台鐵便當變難吃了？民眾怨排骨「乾癟沒汁」　官方道歉曝原因

▲台鐵台中站的排骨便當，被民眾發現口味變差。圖為60元排骨便當。（圖／截取自台鐵官網）

記者白珈陽／台中報導

台鐵便當平均一天可賣出2萬個，年營收超過7億元，卻被民眾抱怨其中的排骨便當越來越難吃，台中站的排骨更被形容「乾巴巴、沒有湯汁」。對此，台鐵餐廳營養師鄒碧珠表示，因近期更換了新機器，由原本的人工改為機器攪拌油炸，員工對於醃肉醬料的比例還不夠熟悉，將會持續改進，調整回大家喜愛的味道。

著名的台鐵便當總能吸引老顧客回購、新顧客嘗鮮，年營收是驚人的7億元，不過近期台中站的排骨便當被民眾抱怨「又乾又薄難吃」，排骨沒有湯汁不夠juicy，還不如一般自助餐店的排骨。

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鄒碧珠表示，台鐵排骨便當分成60元及80元兩種品項，60元有4樣菜，分別是排骨、滷蛋、新鮮蔬菜以及醃漬物，80元的則是8樣菜。鄒碧珠透露，近期剛好更換新機器，一個是連續式的炸肉機，另一個是滾筒式的攪拌器，員工目前都還在適應、學習如何使用。對於排骨口味上的改變，鄒說：「不好意思造成大家困擾。」

▲台鐵餐廳營養師鄒珠。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲80元的排骨便當有8樣菜色。（圖／截取自台鐵官網）

鄒碧珠說，不少員工都還不熟悉新的機器，醃肉、醬料的比例都與舊機器有所差異，將會請老師傅帶著新人持續改善，找出最適當的比例，還給大家原本的味道。