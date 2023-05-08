客家庄佳餚！台鐵「靚客便當」今起開賣　限定4車站才買得到

▲「台鐵靚客便當」今（8）日起至5月31日止開賣。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

為慶祝苗栗縣百年客家文化慶典「2023頭份四月八 靚燈好客節」，臺鐵臺中鐵路餐廳特別研製活動聯名限定「台鐵靚客便當」，今（8）日起至5月31日止，在臺鐵新竹、臺中、彰化及新烏日高鐵等便當店販售，每份120元。

交通部台鐵局表示，客家庄以「一方水土養一方人」經典客家菜「四炆四炒」八道宴客菜及客家米食「粄」的文化特性，造就出濃厚客家風味的美食。

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「台鐵靚客便當」主菜選用，肥瘦適中的五花肉置入鹹香的醃料入味，烤成金黃酥脆，是佐飯必備菜色。配菜則選用客家庄首選的美味佳餚，「四炒」之一的「客家小炒」，非基改豆干與五花豬肉煸出焦香，拌炒蔥白、辣椒及芹菜，爆發出平凡卻動人的美味。再佐甜中帶鹹、粽白相間的米粄，堆疊出層次分明「九層粄」，祈願步步高升的祝福美意。

台鐵局表示，「2023頭份四月八 靚燈好客節」有「庄神搖滾演唱會」、光影展演、花燈舞競賽、熱鬧市集、遊buy客遊頭份等眾多活動，歡迎大家作伙來參加，同時品嚐融合客家特色地方美食的「臺鐵靚客便當」，由「吃」展開客家文化美食之旅，感受客庄魅力。

▲「台鐵靚客便當」每份120元。（圖／台鐵）

臺鐵「臺鐵靚客便當」販售資訊：

便當洽詢專線: 臺中鐵路餐廳(04)2222-4683

售價:每份120元

販賣期間:5月8日至5月31日

供餐時段:每日中午11點整開賣，數量有限，售完為止(午餐限定)

販售數量:每日限量100份

販售地點: 臺鐵新竹、臺中、彰化車站台鐵便當店及新烏日高鐵台鐵便當店