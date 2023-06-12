基北北桃1200定期票將開賣　桃捷定期票、回數票優惠退迄明年6月

▲1200定期票將開賣，桃捷定期票、回數票優惠退。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

配合1200基北北桃定期票6月15日起開賣、7月1日上路， 桃園機場捷運線20處車站(A20興南車站除外) 14日起受理桃園捷運(股)公司銷售的定期票及回數票優惠退票；唯恐大量退票人潮蜂湧而至，桃捷公司特別拉長受理退票時間，延後到明年6月30日止，同時貼心開辦兩項針對定期票退票的專案便利服務措施如下：

(1)線上申請退票---申請時間一個月，自6月14日至7月15日，可預先至線上登錄申請退票，後續將通知至車站領取時間。為鼓勵線上申請退票，還推出抽獎好康，計有700多項獎品，獎品總值超過20萬元，建議民眾多多利用，免出門，只要在電腦鍵盤上動動手指頭，不用大熱天跑到車站和退票人潮排隊擠在一起，就可輕鬆完成退票申請，方便省時又有抽獎好康可參與。

線上申請退票網址，請於開放申請時間內冾桃園大眾捷運(股)公司官網。

(2)駐點櫃台專人服務---擔心退票民眾太多，桃園捷運(股)公司初期在搭乘人數較多的車站，於每天13：00到21：00 特別開辦駐點櫃台專人服務，加快辦理退票速度。



此外，桃園機場捷運線20處車站(A20興南站除外)詢問處皆可申辦定期票及回數票優惠退票，皆須持身份證件及票卡辦理，臨櫃退票退款方式可餘額直接加值於悠遊卡，或現金退款。受理的票卡效期以112年1月1日至112年6月30日新購或續購之定期票及回數票為準。

桃捷公司呼籲要辦理退票民眾，為節省寶貴時間，多多利用線上申請退票，同時建議於明(113)年6月30日之前申辦即可，因退票金額以最後一次搭乘計算，申辦日不影響退費金額，選擇人流較少的時間去申辦退票，不必擠在當下時刻，以免浪費時間。