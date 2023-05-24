思樂冰機台曝光！一票人回憶殺「喝到頭痛超爽」　狂求1元玩法

▲門市出現思樂冰機台。（圖／蔡仁傑提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

網搜小組／劉維榛報導

許多人敲碗，希望能再喝到思樂冰，而這願望也快成真了！一名男網友驚呼，在超商看到熟悉的思樂冰機台，儘管上頭掛著「服務暫停中」，但仍讓他非常期待激喊「傳說中的思樂冰王者再臨！」業者證實，思樂冰還在測試階段，預計夏天才會販售。

一名男網友今（24）日在臉書《爆廢公社二館》表示，去小7超商時，意外在角落發現「小時候熟悉的飲品」的機台，讓他驚訝嗨喊「傳說中的思樂冰王者再臨」。

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照片可見，思樂冰共有兩個口味，左為可樂、右為芬達汽水，不過機台前方掛著「服務暫停中」的牌子，也沒有杯子提供盛裝，因此暫時無法讓民眾買來暢飲一番。

底下網友紛紛期待狂呼，「記得以前大杯18元，不知道現在多少錢」、「懷念荔枝口味」、「讚喔！10幾年了終於回歸了」、「價錢才是重點」、「我一定買爆」、「其實我比較懷念可以抽一元的重量杯」、「期待變色杯」、「賣回憶啊」。

PTT上也引起鄉民笑稱，「大杯喝到頭痛，超爽」、「故意裝到滿出來，吸一波」、「印象都買15元，在機器前就喝飽了」、「 在雞排配奶茶流行前，是大亨堡配思樂冰」、「小時候喝這個會凍腦」。

事實上，原PO朝聖的門市，就是位在台北市信義區東興路上的7-11總部門市。業者昨（24）日也證實，計劃在今年夏天推出全新的冰品，包括思樂冰和霜淇淋等，不過內部持續與廠商優化設備與製程，尚未正式開賣，就請大家在耐心等等了。

▼思樂冰王者回歸，不過目前尚未開賣。圖為過去思樂冰包裝。（示意圖／ETtoday資料照）

