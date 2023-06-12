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快訊／台南前副發言人性騷案官員疑「知情不報」　監委申請自動調查

▲▼前台南市府副發言人易俊宏。（圖／翻攝自臉書）

▲前台南市府副發言人易俊宏。（資料照／翻攝自臉書）

記者呂晏慈／台北報導

台南市政府前副發言人易俊宏去年6月遭踢爆長期藉講師身分性騷擾、性猥褻未成年兒少，而後轉任民進黨台南市議員林依婷助理，引發爭議。監察委員葉大華、紀惠容12日表示，教育部青年署人員疑涉有知情不報、未依法通報處理、洩密等違失情節，宣布申請自動調查。

監察委員指出，經查，易俊宏自2016年起長期藉授課講師身分，性騷擾或性猥褻未成年兒少學員，7年總計有16名青少年受害，而衛福部共受理5名被害人通報或申訴，其中一案已被台南市政府認證性騷擾成立，另一案由南投縣政府開案協助，就現行清查結果侵害行為屬實。

監察委員表示，本案經向教育部青年署檢舉後，仍未獲積極處理，故受害兒少與關係人出面向監察院陳情，本案揭發後，教育部及台南市政府組成調查小組清查，教育部就青年署相關人員涉知情不報、未依法處理等違失情形懲處6名人員在案，台南市政府則尚無人員懲處，易俊宏則經台南市政府考績會核定申誡兩次。

監察委員說明，其中，今年初轉任新竹市社會局長的黃佳婷，遭爆易俊宏數起案件皆發生於其任職於青年署科長時期，因接獲檢舉未處理遭計申誡1次。不過，監察委員認為，有必要深究該單位在調查過程中，是否已釐明相關人員未依《性騷擾防治法》、《兒少權法》通報，甚至洩漏檢舉人個資，使其遭到施壓，以及是否依《性騷擾防治法》，提出立即有效之糾正及補救措施，並對行為人究責及裁罰？

此外，監察委員補充，受害者因《性騷擾防治法》提告時效限制，導致其出面申訴檢舉意願不高，台少盟等民間團體主張性騷擾相關法規應增訂「未成年人但書」，表明當受害者為未成年人時，時效自成年後起算，均有深入研議了解的必要，因此申請立案調查。

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