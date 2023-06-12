立法院拚7月底完成「性平三法」修法　行政院尊重

▲行政院發言人林子倫。（資料照／記者陳家祥攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對社會輿論高度關注「性平三法」修法進度，立法院朝野12日取得共識，將於7月14日前提出相關修正案，於7月底完成立法程序。對此，行政院發言人林子倫回應，行政院尊重今日立法院黨團協商結論，行政院長陳建仁也將依立法院安排至立法院院會進行專案報告及備詢。

根據立法院朝野協商結論，各黨團同意休會期間先召開第一次臨時會處理司法院大法官人事同意權案，訂於6月14日上午10點舉行全院委員談話會，處理第七會期第一次臨時會相關事宜。

朝野同時取得共識，各黨團同意為完備性騷擾防治的「性平三法」等相關法制，請各黨團、委員及行政院於7月14日前提出性騷擾防治相關法律修正案，供臨時會進行審議，並於臨時會期間邀請行政院院長率相關部會首長就性騷擾防治相關事宜至立法院進行專案報告並備質詢，且該法案不受黨團協商期1個月限制，於7月底完成立法程序。

對此，林子倫今天表示，針對今日立法院黨團協商結論，行政院表示尊重，陳建仁院長也將依立法院安排至立法院院會進行專案報告及備詢。林子倫表示，近期社會上遭揭露多起性平案件，顯見性平事件的發生不分職業類別與場域，相關法規需全面性與系統性的盤整與修正。

林子倫表示，陳揆日前指示各部會就「明定性騷擾指引」、「建立更健全、有效及可信賴的申訴制度」及「跨部會檢討性平法規」等3個面相進行研議，各部會業已著手檢視性騷擾防治相關法規，政府將盡速提出修正草案並送交立法院審議，至盼及早完善法規與制度，達成事前積極預防、事後妥善保護的目標。