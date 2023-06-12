女議員控名嘴噁問「可以打X嗎」　張麗善嚴厲譴責：性騷零容忍

▲雲林縣長張麗善針對議員遭性騷一事回應。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻、黃資真／雲林報導

雲林縣議員陳芳盈今（12）日上午9時許自曝遭「C名嘴」當面2次詢問「我可以和妳打砲嗎？」，日前還在節目上重批朱學恒性騷案，要求今天公開道歉。縣長張麗善表示，身為女性對此事感到不捨，對於受害者願意拿出勇氣替自己發聲，表達高度支持與讚賞！

張麗善指出，聽聞女性面對這些性騷擾，內心非常的難過，也相當不捨，且性騷擾還會在當事人心中留下非常大的陰影，因此她絕對嚴厲譴責，對於性騷、性侵絕對零容忍。

張麗善說，她會站在女性朋友的立場為大家來發聲，絕對不允許性侵和性騷擾再發生，對於她們這樣的勇氣，也表達高度支持以及讚賞。

陳芳盈今早臉書發文指出，她和C名嘴及其2個朋友共4人到KTV續攤，過程中，帶著酒意的C名嘴突然當著另兩人的面問陳芳盈，「我可以和妳打砲嗎？」陳芳盈原本打哈哈帶過，C名嘴卻再度當另兩個人的面問她「我可以和妳打砲嗎？」

陳芳盈雖生氣，但因為要選舉了，不敢得罪C名嘴，所以只能裝沒事，雙方後續也保持友善互動。直到近日，她見鍾沛君挺身而出，並看到C名嘴「上節目，談到鍾沛君被性騷擾，痛批朱學恒」，讓她決定把事情說出來。

陳芳盈中午再度發文，限時C名嘴今天公開道歉，若等不到就公開名字，且她已經接到其他受害者的訊息，若徵得其他受害人同意，她也會一起幫忙伸張公道。至於遭點名的媒體人朱凱翔，下午已發表道歉聲明。