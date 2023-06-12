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朱學恒「告發自己」！律師揭他布局盤算內幕　強吻罪名隻字未提

記者黃哲民／台北報導

日前被台北市議員鍾沛君揭發涉嫌性騷擾的名嘴朱學恒，今（12日）在個人臉書粉專PO文，自稱已遞狀向台北地檢署「告發」自己、願主動面對司法調查。律師呂俊杰表示，法律上沒有「告發自己」的行為，只有「自首」或「投案」尋求減刑的舉動，若本件案情僅屬告訴乃論的性騷擾罪，而鍾沛君不提告或已超過提告時效，檢方將處分不起訴，若涉及非告訴乃論的強制猥褻罪，而雙方所描述的過程吻合，朱會被起訴。

▲▼ 。（圖／翻攝朱學恒YouTube、鍾沛君臉書）

▲台北市議員鍾沛君（右）日前PO文爆料名嘴朱學恒（左）涉對她性騷擾。（圖／翻攝朱學恒YouTube、鍾沛君臉書）

呂俊杰說，犯罪行為人若承認自己的犯行、願接受法律制裁，就是向司法機關「自首」或「投案」，前者是「犯罪尚未被發覺前」主動陳述犯罪事實，依《刑法》第62條規定，「得」減輕其刑，後者則是犯行已曝光、犯嫌身分已被確認或有證據懷疑特定人所為，這時犯後態度可列入量刑斟酌。

▲▼。（圖／翻攝朱學恒臉書）

▲名嘴朱學恒公布向台北地檢署遞狀「告發自己」。（圖／翻攝朱學恒臉書粉專）

呂俊杰指出，朱學恒公布的「依法對自己之告發狀」，內容僅說所發生如「2023年6月8日鍾議員於Facebook所披露之事件」，並沒表明自己涉犯性騷擾罪嫌或強制猥褻罪嫌，雖然法律上沒有「告發自己」的行為，但《刑事訴訟法》規定檢察官因告訴、告發、自首或其他情事知有犯罪嫌疑者，應即開始偵查。

性騷擾罪屬於告訴乃論之罪，呂俊杰說，這裡的「告訴」是指訴追條件，不是偵查條件，檢方仍可先調查案情是否屬實，只是最後若要起訴，必須由被害人合法提告才完備，而不是非得等到被害人提告才能發動偵辦。若案情屬實但被害人不提告追究，檢方只能不起訴；此外，本案發生至今約10個月，已超出法定6個月的提告期限，就算提告也會因為程序問題而不起訴。

▲▼爆料遭到性騷後台北市議員鍾沛君首度露面受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員鍾沛君爆料遭名嘴朱學恒性騷擾後露面受訪。（圖／記者李毓康攝）

呂俊杰說，若朱學恒本件對鍾沛君的不當行為僅構成性騷擾罪嫌，最終應該都是不起訴，朱學恒若想藉由告發自己、企圖讓司法對案情做出任何實質認定，例如證明自己沒有性騷擾，這種想法都會落空，因為檢方應該會直接用程序不合法為由結案，也就是朱學恆的作秀成分居多。

不過呂俊杰認為，從鍾沛君PO文所揭露朱學恒的行為來看，本件有可能涉犯強制猥褻罪嫌，法定刑可處6個月以上、5年以下徒刑，且屬於非告訴乃論之罪，不僅沒有前述須在6個月內提告的限制，檢方也可因被害人自行爆料而得知犯罪嫌疑，進而主動立案偵辦。

此時朱學恒「告發自己」會產生「自首」或「投案」的效果，要看檢方未來認定朱學恒的犯嫌身分是否已先被確認或被鎖定。呂俊杰說，本件據傳有餐廳的監視畫面佐證，即使沒有，只要鍾沛君跟朱學恒雙方對事發過程描述吻合，檢方應該就可據此起訴。

▲▼朱學恒。（圖／翻攝自朱學恒YouTube）

▲▼朱學恒被台北市議員鍾沛君爆料涉嫌性騷擾，公開聲明無限期停止公眾活動。（圖／翻攝自朱學恒YouTube）

鍾沛君於本月（6月）8日晚間在臉書PO文，揭露去年（2022年）8月在一個晚餐聚會場合，遭朱學恒2度強吻得逞，並指朱事後寫下切結書道歉，允諾戒酒與「日後也將盡一切可能遠離當事人鍾沛君及其親屬，避免造成任何騷擾」，但鍾沛君PO文指出，朱後來交付的切結書，刻意漏掉原始版本的「主動摟抱及親吻當事人鍾沛君」這句話，而且沒遵守切結承諾。

朱學恒隨即遭圍剿聲浪包圍，雖有少數人支持朱學恒企圖緩頰，朱學恒仍擋不住醜聞纏身的壓力，公開聲明無限期停止公眾活動。

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