揭賴清德「2謊言」成私幼餵藥案家長恐慌　侯友宜發言人籲道歉

▲侯友宜選舉工作室發言人吳亮賢。（圖／侯友宜選舉工作室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

對於民進黨總統參選人賴清德近日針對新北市私立幼兒園案的不實發言，侯友宜選舉工作室發言人吳亮賢今（12）日指出，賴清德身為副總統，卻帶頭散播兩大不實謠言，包括謊稱家長4月即通報，以及影射新北市府未成立醫療團隊，如今皆遭證明是公然說謊，「請賴清德將心比心，找回醫者良心，並為公然造謠製造恐慌而道歉」。

吳亮賢指出，針對該案件，民進黨立委張宏陸日前公然指家長4月就已通報1999，副總統賴清德及一眾民進黨人士接著帶頭散播此不實謠言，形成「綠色謠言產業鏈」，但經新北市研考會清查市長信箱約1萬件，以及1999市政服務專線約1萬3500案，皆無此紀錄，「賴清德造謠一張嘴，害基層公務人員闢謠跑斷腿」。

吳亮賢表示，眼見謊言被拆穿，張宏陸今天在廣播節目中立刻改稱「從以前到現在，好像沒有人特別提到1999」，不僅公然打臉自己，也狠狠甩了賴清德一巴掌，但今天賴清德受訪時，仍知錯不改，再次影射市府未成立醫療團隊，但實情是市府早就啟動專責醫院，匯集專業醫師力量提供家長及孩子服務。「說謊一次或許是粗心，說謊兩次就是壞心，請問賴清德當年從醫的良心在哪裡？」

吳亮賢呼籲，賴清德想要獲得別人信賴，就請先從對自己的言行負責開始，賴清德公然製造兩大謊言，造成廣大的家長及社會大眾誤信而恐慌，請賴清德立刻道歉，以示負責。