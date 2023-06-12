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周玉蔻揭賴清德真正魅力所在　YT頻道敗筆「自說自話、過度矯情」

▲▼賴清德「營業中」開職人新節目　學當髮型設計師洗加剪（圖／翻攝自賴清德YouTube頻道）

▲周玉蔻點出賴清德YT頻道問題所在。（圖／翻攝自賴清德YouTube頻道）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨總統參選人賴清德積極搶攻年輕票，近期開通官方YouTube頻道，推出「看見，賴清德」及「賴在一起挺台灣」系列影片，不過似乎成效不彰，目前頻道訂閱數僅4萬左右。對此，媒體人周玉蔻12日就在臉書分享賴清德真正的魅力所在，並評論他的YT頻道，雖然辛苦、用力，但過度設計且自說自話，充滿距離感，過度矯情。

周玉蔻指出，化名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮先前的貼文點出許多人的心聲，他表示，「我不建議賴清德透過髮型、穿著、或搞笑的方式爭取婦女與年輕選民的支持。賴清德應用政策說服婦女與年輕選民。我相信他們等著被賴清德說服。我可以舉例證明：賴清德的臉書貼文反應數大都在5K上下，很少超過10K。五月底的一篇貼文，沒有賴清德的照片，只有性平的文字宣示，竟獲得30K的反應數。」

對此，周玉蔻表示，賴清德的魅力在於與人一對一、和群眾面對面的真誠魅力，賴清德的赤忱、認真、聆聽與總結議題的論述能力和動人的演說技巧，都是直攻選民心坎的「賴氏吸引力」。她提到，賴清德競選幕僚精心設計的YT頻道，到目前為止，雖然辛苦、用力，但過度設計且自說自話，缺乏民眾的參與，充滿距離感，過度矯情，無法擴大傳達賴清德內斂外貌下，極具同理心的親和力，她直言，這也是賴清德民調基本盤外，一直未能擴散支持族群的原因。

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