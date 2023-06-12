快訊／立院朝野有共識　「性平三法」修法拚7月三讀

▲立法院議場。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院朝野12日取得共識，將於6月14日開始舉行臨時會，處理大法官人事同意權案；針對社會輿論高度關注「性平三法」修法進度，朝野同時達成共識，將於7月14日前提出相關修正案，於7月底完成立法程序。

根據立法院朝野協商結論，各黨團同意休會期間先召開第一次臨時會處理司法院大法官人事同意權案，訂於6月14日上午10點舉行全院委員談話會，處理第七會期第一次臨時會相關事宜。

朝野同時取得共識，各黨團同意為完備性騷擾防治的「性平三法」等相關法制，請各黨團、委員及行政院於7月14日前提出性騷擾防治相關法律修正案，供臨時會進行審議，並於臨時會期間邀請行政院院長率相關部會首長就性騷擾防治相關事宜至立法院進行專案報告並備質詢，且該法案不受黨團協商期1個月限制，於7月底完成立法程序。

柯建銘表示，針對近期有些性騷、性平的問題，行政立法、朝野必須合作，社會也要有共識，嚴肅面對性平的議題。他說，會前朝野有共識，可把「性平三法」修法草案列為下會期優先法案，且不排除在總質詢時邀請行政院長做專案報告，另也可以叫行政院早一點送院版草案來，開第二次臨時會沒關係。

曾銘宗則說，外界現有速修「性平三法」的呼聲，考量下會期要處理公務預算，應該趁現在社會有共識時，在臨時會期間儘速修法，「國民黨團的版本準備好了」。他亦指，倘若臨時會不修，就代表民進黨團沒有誠意。

邱臣遠表示，民眾黨團已啟動專案小組進行修法盤點，建議臨時會處理完大法官人事同意權案後，繼續處理「性平三法」修法。

王婉諭指出，行政院應儘速提出院版草案，若大家覺得在臨時會討論過於倉促，也可以考慮先處理大法官人事同意權案，接著處理「性平三法」修法，趁現在大家越來越有感，補足法律的不足，是非常必要的。