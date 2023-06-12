侯友宜喊「我沒贏誰守護中華民國」　賴清德競辦酸：不詛咒不會選

▲侯友宜（左）今天中午出席造勢活動。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對國民黨總統參選人侯友宜12日稱，「如果我沒贏，誰來守護中華民國？」賴清德競選辦公室發言人陳世凱酸說，國民黨又來了，綜觀歷次選舉，從縣市首長再到總統大選，國民黨總是愛喊，只要民進黨的候選人當選，「中華民國」就會滅亡，「國民黨好像不詛咒中華民國，就不會選舉一樣」。

侯友宜今天中午出席中華民國退休警察人員協會總會成立35周年暨團結自強大會，會中致詞時強調，「如果我沒贏，誰來守護中華民國？」他自稱，保持著必贏的決心來守護中華民國，守護兩岸和平最關鍵的一役。

陳世凱表示，台灣歷經過政黨輪替，這也非首次民進黨執政，大眾都看見了「中華民國」依然存在，而且在總統蔡英文的帶領，以及全體國人的團結打拚，一起讓世界看見台灣，並讓國際肯定台灣的民主自由和經濟發展，認同台灣是世界不可或缺的一員。

陳世凱強調，民進黨總統參選人賴清德也多次強調，「台灣是一個主權獨立國家，名字叫中華民國」，並且堅持中華民國和中華人民共和國主權互不隸屬，「這才是務實的守護主權」；反觀侯友宜嘴上說著「反對一國兩制」，但卻對國民黨將已被中國定義為「一個中國原則的九二共識」寫入政策綱領，閉口不談，從不回應社會的質疑，這才是消滅中華民國吧？

陳世凱也表示，真心奉勸侯市長，與其大喊要守護中華民國，不如守護好新北市的小朋友，讓家長安心，再來談守護中華民國比較實在。