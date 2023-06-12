雲林女議員控曾遭名嘴性騷擾　應曉薇怒：政府只講幹話不快修法

▲政壇「MeToo」事件持續延燒，國民黨台北市議員應曉薇怒「這個社會病了嗎？」並且呼籲政府盡快修法。（圖／應曉薇辦公室提供）

政治中心／綜合報導

近期「Me Too事件」連環爆，無黨籍雲林縣議員陳芳盈，今天（12日）在個人臉書揭露，去年遭到某名嘴性騷擾，還且還當著別人面前問她「我可以和妳打砲嗎？」對此，國民黨台北市議員應曉薇怒批，「這個社會是生病了嗎？政府除了講幹話，還不快修法，真的很憤怒」。

應曉薇說，聽到雲林議員陳芳盈也爆出曾遭名嘴性騷，這實在是太可惡了，非常感謝陳議員、鍾沛君議員願意勇敢的說出一切，她感同身受，因為那需要很大的勇氣，但她不禁想問「我們的社會怎麼了？我們的國家沒有能力保護台灣女性不再被性騷擾嗎？」

應曉薇指出，從「性騷吃案」到「未違黨規」，還有洪智坤他在2005或2006年的時候已是陳菊的手下愛將，誰縱容他成為性騷慣犯？當政者不僅作了最壞的示範，更顯示了沙豬主義對女性的極度不尊重，連民意代表都無法倖免。



應曉薇呼籲政府立即修法，痛批不要一天到晚只會說「幹話」，第一、提高騷擾者行政罰鍰金額，加重騷擾者代價；第二、將再犯者列入加重事由，提高行政罰鍰上限；第三、將性騷擾防治法25條觸碰身體隱私罪改為公訴罪而非現行告訴乃論之罪；第四、機關若未能依法定程序受理申訴及依時限辦理，視為幫助行為，與騷擾者同負民事連帶賠償責任；第五、便利民眾性騷擾案例查詢，使人民有更具體依歸協助判斷與評估。

▲針對近期不斷爆出性騷擾事件，國民黨台北市議員應曉薇怒嗆政府只講幹話。（影片／應曉薇辦公室提供）