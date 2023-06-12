柯文哲提「癱瘓」大陸高鐵和ATM　陸網炎上：攻擊金融系統等於開戰　

記者魏有德／綜合報導

民眾黨主席柯文哲昨（11）日在一場青年座談上提到，在國防上要先決定戰略、戰術、戰鬥，設想敵軍攻擊模式，「如果是我來做，網軍會第一優先。」由於柯文哲在說明時談及可選定時間對大陸的高鐵、ATM等實施癱瘓行動，相關言論一時在微博上被轉載，激起部分大陸網友熱議，「攻擊金融系統等於宣戰」；「這是為促統出了力！」。

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）

《海峽導報》報導，投身2024「大選」的民眾黨主席柯文哲近來屢屢發表不當言論，繼在釣魚島（釣魚台）以及日本排放核污水等議題上討好日本人後，昨天他又稱，自己若當選，將優先發展網軍，並癱瘓大陸的高鐵、ATM（取款機）等系統，再度在島內引發爭論。

在談及國防議題時，柯文哲表示，如果中國要對台灣動手，第一步一定是資訊戰，要先癱瘓掉所有網路，第二步才是飛彈，第三則是制空、制海，最後才有登陸戰，「如果是這樣的話，你會不會覺得，我們應該花更多的錢移到前面去？」

隨後，柯文哲以以色列用國家力量培養網軍、台灣停產IDF失去國防自主優勢等舉例，在國防層面上提到，要先決定戰略、戰術、戰鬥，設想敵軍攻擊模式，「老實說，如果是我來做，網軍會第一優先。」

▲大陸網友熱議柯文哲「網軍說」。（圖／翻攝微博）

柯文哲引發爭議的言論則是出現在補充說明上，他表示，「我們每年選一天跟大陸講，比如10月1日中共國慶，我就今年把你（大陸）高鐵系統全部癱瘓，明年把ATM全部癱瘓，每年挑一個題目跟大陸講說，你小心，我是有能力把你癱瘓的！你不要亂動，你真的動我就搞你！」

這段談話在微博上被部分自媒體轉載，也讓不少大陸網友回文撻伐，「真打起來台灣還能上網？」；「最好趕緊的，不愁師出無名」；「早都不用提款機了」；「成天給中國大陸武統台灣的理由」。