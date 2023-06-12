郭正亮提侯友宜拉聲勢秘訣　揭最大問題：感覺只有柯文哲是在野黨

▲郭正亮分析侯友宜目前最大問題。（圖／記者許靖騏攝）

記者江采蓁／綜合報導

根據《美麗島電子報》2024總統大選最新民調顯示，國民黨參選人侯友宜的民調以些微差距被民眾黨參選人柯文哲反超，引發熱議。對此，前立委郭正亮10日指出，在野黨要凸顯聲勢最快的方法有兩個，而侯友宜現在最大的問題是，無聊程度和民進黨參選人賴清德差不多，所以感覺只有民眾黨主席柯文哲是在野黨。

郭正亮在節目《少康戰情室》中直言，侯友宜在新北市的政績，新北市民有感，但其他縣市可沒有感覺，「所以侯友宜不要覺得自己是執政者，你就是在野黨」，這個身分的調整侯友宜到現在還沒有做到。

郭正亮也分析，在野黨要凸顯聲勢，最快的方法有兩個，第一，凸顯政策跟執政黨最大的差別，「人家就知道投給你是為了什麼政策」，但侯友宜現在很多重大政策都不願意講得太清楚；第二，要進入作戰模式，他坦言，其實自己有很多朋友都想幫助侯友宜，但無奈找不出「梗」來剪出一支兩分鐘的影片，他強調，現在網路、影音時代，候選人要不斷地曝光，才有聲音、畫面可以剪輯影音。

郭正亮直言，「侯友宜現在最大的問題就是無聊程度快跟賴清德一樣」，所以大家就會感覺在野黨只有柯文哲而已。