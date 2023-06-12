美釋「布林肯訪華」消息試水溫　陸專家：受美「對華接觸派」支持

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

美媒近期釋出國務卿布林肯（Antony Blinken）訪華計畫，甚至連18日抵達北京的時間點都具體點出，不過，大陸外交部對此消息不願證實背書，拍板定案或許還得等一等。伴隨著布林肯訪華的消息，美國也釋出大陸在古巴進行的「間諜行動」，對此，大陸專家分析，每當中美高級官員接觸前，「美方總是會搞一些小動作來干擾視線，試圖在輿論上佔據優勢，為會談增加籌碼。」

▲布林肯（左）與大陸外交部長秦剛（右）。（左圖／路透／右圖／CFP）

《環球時報》報導，美聯社等西方媒體9日援引美國匿名官員的消息稱，美國國務卿布林肯計劃6月18日到訪北京。與此同時，《華爾街日報》等媒體在造謠中國在古巴建設「監聽設施」被中美古官方否認後，再次炒作中國一段時間以來一直在古巴開展「間諜活動」。

布林肯曾預計在2023年2月5日至6日訪問大陸，不過，那時卻發生「間諜氣球」事件，導致美中關係再度產生摩擦，布林肯也推遲訪問大陸的計畫。經過約半年的時間，美媒以匿名官員的說法稱，布林肯將於18日前往北京訪問，對此，大陸外交尚未證實該計畫。

中國國際問題研究院美國問題專家張騰軍表示，如果布林肯近期來華，很大程度上還是希望修復中美關係，所以此次美方渲染的「間諜」事件大概率不會升級成「氣球事件2.0版本」，「此外，假設布林肯能夠訪華，顯然是受到美國國內對華接觸派的支持，對華強硬派就會心生不滿，會通過渲染所謂中國威脅論來向接觸派施壓。」

南京大學國際關係學院執行院長朱鋒分析指，美國政府內部阻礙中美交流的頑固勢力一直存在，拜登政府以戰略競爭為藉口採取對華強硬政策，所以不必期待中美關係會很快出現「戲劇性」轉變，但兩國關係也的確需要通過面對面的接觸來進行管控，「美方需要認識到，與中國進行對話的前提是尊重中國，重視中國現在對美國政策和實際行動的關注。」