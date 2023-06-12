柯文哲喊癱瘓中國網路　她轟「主動挑釁」：國防不是來講爽的

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲喊癱瘓中國網路　吳沛憶轟「主動挑釁」：國防不是來講爽的

▲▼柯文哲出席眾青論壇- 青年改變的力量，會前受訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲柯文哲喊若當選，國防主張「網軍第一」。（圖／記者周宸亘攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨主席柯文哲挑戰2024總統大選，11日談到國防議題時，主張「網軍會第一」，每年選一天跟中國大陸講說，要把對方的高鐵或ATM系統癱瘓，「你真的動，我就搞你！」對此，民進黨台北市議員吳沛憶12日就在臉書指出，總統候選人有這樣的言論很危險，因為國防的重點是在「防禦」，但柯文哲卻是主動挑釁，讓她大批，「國防不是講來爽的！」

針對柯文哲的主張，吳沛憶表示，所有對台灣國防稍有常識的人，應該都蠻吃驚。她指出，第一，台灣2017年就成立「資通電軍指揮部」，確保作戰時的情報資訊流通跟維護國軍資安。性質跟大家常說的「養網軍」不一樣。

第二，吳沛憶提到，柯文哲主張每年挑1天癱瘓1項中國關鍵基礎設施，還舉例癱瘓中國的高鐵跟ATM。她分析，照這主張是由台灣主動進行網路攻擊，並大規模影響中國的平民生活，但國防在說的是備戰避戰，以維護和平，柯文哲主張的卻是主動挑釁。她直言，總統候選人有這樣的言論很危險，因為國防的重點是在「防禦」，柯文哲要國家公開當駭客，癱瘓中國的民生設施、波及平民，這是主動的網路攻擊跟挑釁，可能削弱台灣自我防衛的正當性跟國際對台灣的支持。

吳沛憶不禁批評，「國防不是講來爽的，想選總統、想當總統，話真的要想清楚再講。」

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