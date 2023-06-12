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3系統同時就位！　2輪降雨高峰時間曝

（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

▲本周全台天氣不穩定。（點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書

記者陳俊宏／台北報導

氣象粉專提醒，「梅雨鋒面+低壓+西南風」同時就位，多雨一周、兩輪雨勢即將開始，周二至周三午前是第一輪降雨高峰期，周五、周六是第二輪降雨高峰。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書提到，隨著谷超颱風加速東北遠離，太平洋高壓持續疲弱不振，位於南海的低壓渦漩逐漸東移，將帶動強盛西南風軸開始往台灣靠近，輸送更多水氣進來，從今天（12日）開始，下雨的情形就會更加頻繁囉！

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（圖／氣象局）

▲▼今起水氣增多。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

台灣颱風論壇說，周二至周三午前，低壓渦漩靠近並通過南部陸地，西南風增強及滯留鋒面雙重影響，全台灣容易雷陣雨，尤其中南部有持續性大雨的機會，是第一輪降雨高峰期。

台灣颱風論壇表示，周三午後至周四午前，低壓東移離開，鋒面稍微南移巴士海峽，會有短暫的降雨空檔，稍微休息一下；周四午後至周日午前，華南另一低壓東移，西南風增強，再度把鋒面拉到台灣上空，雨勢再起，周五、周六是第二輪降雨高峰！

台灣颱風論壇也表示，因中央山脈的地形關係，低壓渦旋走向將決定各地雨勢多寡，不確定性大，必須時時刻刻追蹤！

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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