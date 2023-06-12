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每天16萬輛車通行！　美國油罐車大火燒垮「東北走廊」高架橋

▲▼美國「95號州際公路」賓州費城高架路段11日因油罐車大火而崩塌。（圖／CFP）

▲美國「95號州際公路」賓州費城高架路段11日因油罐車大火而崩塌。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

號稱美國「東北走廊」的「95號州際公路」賓州費城高架路段11日因油罐車大火而崩塌，現場濃煙密布，幸好未造成人員傷亡，但也導致交通中斷，嚴重影響往來通勤車輛，預計要數個月才能恢復。賓州運輸部長指出，這條公路可說是美國最繁忙的州際公路，每天約有16萬輛車通過。

▲▼美國「95號州際公路」賓州費城高架路段11日因油罐車大火而崩塌。（圖／CFP）

▲美國「95號州際公路」賓州費城高架路段11日因油罐車大火而崩塌。（圖／CFP）

根據CNN報導，賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）11日下午在記者會中表示，有輛商用油罐車在95號州際公路的費城高架橋下發生事故，結果引發猛烈火勢，而大火可能不慎引燃了附近的天然氣管道，才導致整個高架橋坍塌，但詳細事故原因仍在調查當中。

▲▼美國「95號州際公路」的賓州費城高架路段11日因油罐車大火而崩塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼高架橋崩塌原因仍在調查當中。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國「95號州際公路」的賓州費城高架路段11日因油罐車大火而崩塌。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，這起崩塌意外發生在當地時間11日上午6時20分左右，從現在畫面可以看到，整片高架橋燒成一片焦黑，濃煙也不斷竄出，所幸未造成任何人員傷亡。費城市長肯尼（Jim Kenney）表示，目前火勢已經得到控制，但建議居民避開此路段行駛。

從推特上曝光的影片可以看到，由於這條公路是當地重要的通勤路線，所以其實一早就有許多民眾開車經過事故路段，甚至在高架橋崩塌前開過，穿越濃煙的畫面也在網路瘋傳，這些駕駛更稱自己在橋崩塌前一刻通過，簡直就是撿回一命。

95號州際公路（I-95）貫穿美國東北部，從北端加拿大邊境的緬因州，一路延伸到最南端的佛羅里達州，沿線共計跨越15州，是美國東岸交通的大動脈，賓州運輸部長卡羅爾（Mike Carroll）指出，這條公路可說是美國最繁忙的州際公路，每天約有16萬輛車通過。

目前修復道路的時間和花費成本尚不清楚，但運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）表示，I-95的損壞對區域交通產生重大影響，會以最快最安全的速度提供重建I-95所需的任何資源。 賓州東南捷運局（SEPTA）則指出，會盡快安排替代路線，「預計12日通勤族需要花更多時間去上班。」

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在推特發文表示，總統拜登已聽取了關於公路坍塌的相關安全簡報；美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）則將派出一個小組前往費城調查事故原因。

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