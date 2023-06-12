馬路上有馬！台南仁德虎山橋3匹馬閒逛　警助飼主平安帶回

記者林悅／台南報導

有網友在臉書社群PO出影片並指出，「馬路上有馬」用路人大傻眼，台南市警歸仁分局指出，6月11日上午8時多，仁德區文華路段虎山橋上出現3匹馬在「逛大街」，警方獲報到場查處時，飼主亦在場，警方立即做交通管制及協助飼主將馬匹帶回，並提醒飼主應善盡管理責任。

▲6月11日上午8時多，仁德區文華路段虎山橋上出現3匹馬在「逛大街」。（圖／翻攝自台南府城大小事）

從網友在臉書「台南府城大小事」貼文的影片中，可見虎山橋上有馬匹行走，路上車輛駕駛看到趕緊走避，似乎是怕被撞到，馬匹沒逆向，跑在轎車前，後方駕駛也不敢開太快，深怕撞傷馬。

▲警方獲報到場查處，協助飼主將馬匹帶回，並提醒飼主應善盡管理責任。（圖／記者林悅翻攝）

歸仁分局警方指出，警方獲報到場時飼主亦在場，立即做交通管制及協助飼主將馬匹帶回，並提醒飼主應善盡管理責任。也幸好當時不是尖峰時段，路上人車不多，未釀成意外，否則3匹馬如在馬路狂奔，要是撞到人車，後果不堪設想。

警方指出，依據道路交通管理處罰條例第84條規定，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人新台幣300元以上600元以下罰鍰，歸仁分局呼籲相關飼主應善盡管理責任，以避免發生交通事故衍生肇責。