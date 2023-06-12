獨／沿途看到很多屍體！曾格爾征服世界第3高峰　幸運小物首曝光

▲「登山女神」曾格爾日前無氧攀登干城章嘉峰頂峰。（圖／曾格爾提供）

記者黃宥寧／台北報導

將質疑聲浪交給山淨化！剛征服完世界第三高峰「干城章嘉峰」旅程返台的「登山女神」曾格爾接受《東森新媒體ETtoday》專訪，分享如何克服先天生理性別條件以及在零下40幾度登頂路上見到一具又一具屍體，是怎麼堅定地邁出每步。同時，曾格爾也首次曝光帶給她勇氣與力量的「登山幸運物」。

在山之間人渺小到宛如一個小點：

身材穠纖合度的曾格爾受訪時，不諱言說這是第二次攀登「干城章嘉峰頂峰」，因爲上回走錯頂峰，但她也坦言走錯頂峰原因是因該座山是「4座海拔超過8450公尺的山峰」所組成，在國際上攀錯高峰滿常見。

▲體重僅46公斤的曾格爾，每回登山都揹上20至40公斤行李。（圖／ETtoday記者攝）

這回她與團隊共花2天1夜徹夜攀登完成，期間雖遇上補給食物不足，嚮導不小心把睡袋弄丟，加上聖母峰大本營大規模流感，她也因此感冒，在感冒之餘又得嘗試無氧攀登，是此次比較辛苦之處。

▲曾格爾分享二度攀登「干城章嘉峰」心得。（圖／曾格爾提供）

外型亮麗卻迷戀上挑戰攀爬高峰原因：

曾格爾說「外表是虛像，內心呈現什麼價值才是本質」接著緩緩拿出沾上泥土背包說，就像背包可以裝下多天衣物及所需，當回到都市時，對物質卻有另種思考，而現在登山生活也與過去生活截然不同，她停數秒後接著說，「像最近紛擾比較多在山上比較平靜、山會給力量」。

遊走在生死交界：

曾格爾被問及如何克服登山時遇到的困境，她感觸良多地說，今年是人類登頂聖母峰70週年，也是人類死亡最多，「12人死亡、4個失蹤也歸類死亡」，因此在沿途看到很多屍體，雖然怵目驚心，但還是帶著堅持不懈往前走。

曾也說，每次攀爬從沒想過要放棄，因為出發很難得，爬一座山得上百萬，找資金也困難，畢竟登山不是奧運項目，所以企業贊助沒有辦法抵稅，不過好險最近抵稅規則有改變，但又因最近負面新聞因素影響，因此難找到贊助，所以能夠出發就好好把握機會，把每次都當最後一次。

▲曾格爾首次曝光幸運小物。（圖／ETtoday記者攝）

充滿童趣的幸運小物首曝光：

曾格爾俏皮介紹攻頂背包上琳瑯滿目的物品，她說基本上會掛上GPS，而Garmin能追蹤速度、地點，接著緩緩拿起背包上《美少女戰士》角色露娜貓，靦腆分享說這是一個小小信物，接著專業說攻頂包就是輕量化，越輕越好，因為要背很久，加上在高海拔空氣稀薄，因此帶越少東西越好，通常也就是裝水跟一點補給食物。

