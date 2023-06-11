埔里鎮桃米社區重新打造蝴蝶王國　香港環團也來幫忙

▲南投林區管理處與新故鄉文教基金會合作，在中寮埔里淺山農地保育軸帶共同打造蝴蝶棲地。（圖／南投林區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投林區管理處與新故鄉文教基金會合作，在「國土綠網」中的中寮埔里淺山農地保育軸帶，共同打造蝴蝶棲地，近期邀請生態專家、香港環保團體和社區大學成員來到桃米社區投入志工假期，希望重現「蝴蝶王國」，創造「生態共和好埔里」大埔里地區生態保育綠色網絡。

自然名「大笨蝶」的生態專家林柏昌和香港環保協進會總幹事邱榮光，分別於6月6日及11日帶領19位香港知名鳳園蝴蝶保育區夥伴，及56位中壢與桃園市社區大學學員認識里山地景，並進行蛙類多孔性棲地營造、剷除外來種福壽螺，並由南投林管處提供13種、546株鄉土植物及樹苗，持續廣植蝴蝶食草和蜜源植物。

根據特生中心歷年調查，南投縣蝴蝶種類有330種，居台灣之冠，埔里更是達231種；南投林管處與「新故鄉」合作，111年已有18個團體、753人共同參與，在大埔里地區種植51種、1223棵食草、蜜源、誘鳥及水生植物，包括瀕危植物水社柳、桃實百日青、鳥仔花等，移除生態濕地外來物種福壽螺、粉綠狐尾藻、大萍、小花蔓澤蘭等外來物種，關照生物多樣性，讓埔里綠色旅遊更具特色。

南投林管處長李政賢表示，期望藉此讓轄內整體生態與人民生活環境的良性發展，以及各單位的分工合作，一同為保護生態環境盡一份心力，給野生動物一個友善的棲地環境。