唯一獲獎縣市政府！花蓮生物多樣性努力獲肯定　首屆就奪獎

▲台灣永續能源研究基金會首屆「2023台灣生物多樣性獎」於國際生物多樣性日揭曉。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

首屆「2023台灣生物多樣性獎」結果於國際生物多樣性日揭曉，花蓮縣政府榮獲非營利事業組典範獎金獎，是唯一獲獎肯定的縣市政府！頒獎典禮由花蓮縣副縣長顏新章代表領獎，他表示，感謝花蓮縣內各公、私部門與花蓮縣政府協力合作，在促進生物多樣性的工作上，努力實施創新作法，讓花蓮的耀眼成績獲得肯定！

花蓮縣長徐榛蔚表示，環境永續是花蓮縣政府施政核心，利用優越的天然環境，以聯合國永續發展目標為指導方針，扣合各項發展，融入生物多樣性公約精神，擘劃縣政藍圖。同時配合花蓮縣國土計畫， 依據地區特性進行「三軸、三心、多亮點」發展規劃，整體空間發展以不增加現有發展區域為基準，不提高開發密度為原則，以符合環境承載限度。

▲頒獎典禮由花蓮縣副縣長顏新章（中）代表領獎。

花蓮縣致力於兼顧生物多樣性與生態環境 ，建構具韌性且可持續的清淨家園，讓保育成為生活的一部分。除了於2020年成立成立全國首座跨局處「有機農業促進專案辦公室」，專責有機農業領域，廣納近20位產官學專家擔任諮詢委員外；更因應施政方針，於2022年5月成立「花蓮縣淨零碳排推動小組」整合協調各局處，朝向淨零排放、環境永續的目標前進。

徐榛蔚指出，感謝各單位和花蓮縣政府協力合作，在有機農業推廣（CBD第6條;SDGs 2、15) 、瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動（CBD第8、11、13條;SDGs 15) 、造林撫育輔導推廣（CBD第11條;SDGs 13、15）、外來入侵種移除（CBD第7、8條;SDGs 15) 、瀕危物種台灣狐蝠保育行動（CBD第6、7、8、13條;SDGs 15）、野生動物保育（公約第6、10條;SDGs目標15）、保育推廣活動（CBD第13、17條;SDGs 4)）等面向，以及促進生物多樣性的工作上，努力實施創新作法，讓永續成為花蓮的日常。

以狐蝠保育為例，棲息於花蓮縣的台灣狐蝠是本島唯一的穩定族群，保育地位至為關鍵，且棲息環境與人類活動範圍高度重疊。花蓮縣政府為守護瀕危的台灣狐蝠採取多項保育措施，並積極與棲息地點的管理單位溝通、協調，提供增能培力課程，讓各方利益關係人能了解並重視台灣狐蝠保育，同時透過解說導覽帶領民眾實地觀察台灣狐蝠生態，成為野生動物保育的重要範例。

花蓮縣政府的施政願景及根基，是利用生物多樣性產生的各種惠益，公平合理地分配到各領域，並以明智的規劃與可持續性的運作體系，有效率地提供全民共享各種生態系統服務，並維持生態的品質與多樣性。縣府也期盼透過各種教育途徑及宣導活動，將生物多樣性保育理念融入傳遞給民眾，如同天地大道風行草偃，讓生物多樣性保育的永續理念成為普世認同的價值觀念。