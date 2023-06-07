研究：北極海冰可能在2030年代「完全消失」　比預期提早10年

▲北極海冰融化將衝擊全球氣候。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

一項最新研究顯示，不論人類如何努力減少溫室氣體汙染與碳排放，到了2030年代，北極夏天時可能將不再出現海冰（sea ice），比預期時間提早約10年。這篇論文6日發表在期刊《自然─通訊》（Nature Communications）。

CNN報導，北極海冰在冬天時結冰、夏天時融化，因此通常會在9月份達到最低冰量，然後再度開始上述循環。但科學家根據衛星數據及氣候模型，分析1979年至2019年的變化後發現，北極海冰最早可能在2030年代的9月份完全消失，即使此刻立即大幅減少溫室氣體排放，仍會在2050年代的夏天完全失去海冰。

北極失去海冰，將對全球氣候產生可怕後果，因為表面白亮的冰能夠反射太陽能量，萬一全部融化只剩下深色海洋，會吸收更多熱能導致進一步暖化，這個回饋過程被稱為「極地放大效應」（Arctic amplification）。

▲美國破冰船極星號（Polar Star）。（圖／達志影像／美聯社）

科學家也指出，北極海冰的減少，在很大程度上是人為汙染及全球暖化的後果，而先前模型低估了北極海冰的融化趨勢。研究共同作者、漢堡大學海洋學研究所教授諾茨（Dirk Notz）更直言，「把北極夏季海冰當成景點及棲地加以保護，已經太遲了。」

研究第一作者、南韓浦項工科大學的閔昇基教授（Seung-Ki Min，音譯）表示，「儘管我們努力減少碳排放，北極仍將迎來沒有冰的夏天，這是出乎意料的。」而且，一旦北極的夏天沒有海冰，冬天結冰速度也會慢得多。氣候越暖和，北極越可能在冬天依然保持無冰狀態。

閔昇基指出，必須盡速對此做好準備，「北極暖化會帶來極端氣候，包括熱浪、野火、中高緯度地區洪災等。因此，北極無海冰的提早到來，意味著我們將比預期更快經歷極端事件。」

2022年一項研究顯示，在過去數十年裡，北極暖化速度是世上其他地方的4倍。美國航太總署（NASA）數據顯示，9月份北極海冰以每十年減少12.6%的速度迅速融化。