女信徒疑遭活活打死　鄰居看過聖師身影震驚：怎麼又來了！

▲女信徒疑遭活活打死，該邪教2019年曾爆出施暴惡行。（圖／民眾提供）



記者許權毅、游瓊華／台中報導

台中市大里區一名35歲游姓女子5日在住處暴斃亡，全身多處瘀青，遭疑與邪教有關，檢察官將涉案的4名女信徒依傷害致死罪向法院聲押，其中，死者的詹姓、許姓室友收押禁見。鄰居表示，曾看過「聖師」出入，有聽說其就是多年前「借竅驅魔」的涉案者，聽到這次命案，也內心一驚「怎麼又來了！」

▲ 台中大里游女暴斃亡，隔夜室友打包開溜。（圖／民眾提供）



鄰居指出，看過死者及其兩名室友許姓女子、詹姓女子一起出入，包括買菜、倒垃圾等，平常看來無異狀，幾個女孩看起來感情不錯。不過，事發後，許、詹二人連夜打包行李落跑，引警方懷疑，依殺人罪拘提兩人以及另兩名曾到過現場的游姓雙胞胎姊妹到案。檢方複訊後認為死者許姓女子、詹姓女子涉嫌重大，依傷害致死罪聲押，另外林姓雙胞胎姊妹花無保請回。

據悉，林姓雙胞胎以及許女等3人，曾在2019年捲入另一起虐死案。３人都是「中華白陽四貴靈寶聖道會」（另名中華日行一善協會）的重要幹部「三才」，該組織的領導人是被尊稱為聖母、聖師的林欣月，組織內部設有長老、副長老、道長、堂主、道師、三才等各階級的幹部，資金來源是向信徒收取道務基金、報恩金、敬師金等。「三人」負責對有待教導的教友言語謾罵、肢體拉扯。