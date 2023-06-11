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大里女信徒命案「香客大樓」外觀曝　鄰居：沒聽過怪聲音

▲「借竅驅魔」翻版！大里命案「香客大樓」外觀曝（圖／民眾提供）

▲「借竅驅魔」翻版！大里命案「香客大樓」外觀曝。（圖／民眾提供）

記者許權毅、游瓊華／台中報導

台中市大里區一名35歲游姓女子5日在住處暴斃亡，全身多處瘀青，遭疑與邪教有關，檢察官將涉案的4名女信徒依傷害致死罪向法院聲押，其中，死者的詹姓、許姓室友收押禁見。民眾提供《ETtoday新媒體》命案現場大門外照片，看來與一般住家相同；另外鄰居也說，從未聽過誦經、拍打、尖叫、哭泣等怪聲。

這案會引起社會注目的關鍵在於，死者居住的樓上為「中華白陽四貴靈寶聖道會」道場，且5樓住家、6樓道場的屋主，正是與2019年教唆道場幹部，將女信徒活活踩踏而死，涉嫌傷害致死罪、目前交保中的「聖母」、「聖師」林欣月，但林欣月宣稱與游女無聯繫，警方手中尚未掌握到林欣月犯案證據。

▲「借竅驅魔」翻版！大里命案「香客大樓」外觀曝（圖／民眾提供）

▲大里發生命案的公寓被作為「香客大樓」，樓梯間乾淨、無堆放雜物。（圖／民眾提供）

發生事故的公寓為舊式公寓，命案在5樓，屋主林欣月免費給信徒住的，有單人房，有總鋪，類似香客大樓。民眾透露，公寓內住戶多半會將鞋子、雨傘等物品擺放在樓梯間，唯獨5樓樓梯間相當乾淨，也沒有鞋架、鞋櫃、傘桶等，朱紅色鐵門內是紅色木門，大門口張貼賀歲春聯，絲毫看不出過往曾經作為香客大樓的跡象。

▲大里命案「香客大樓」外觀曝。（圖／記者許權毅攝）

▲公寓五樓為大里命案現場，六樓為鐵皮加蓋為到場。（圖／記者許權毅攝）

檢察官將涉案的4名女信徒依傷害致死罪向法院聲押，但台中地院10日深夜裁定詹姓、許姓室友收押禁見，但林姓雙胞胎姊妹釋回。對此，檢方表示，將視法院裁定內容，決定是否針對「林姓姊妹釋回部分」提出抗告。

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