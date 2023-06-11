台中暴斃女疑凌晨死亡　女室友怕「對不起聖師」故佈疑陣噤口

▲台中女子暴斃，警方懷疑早在凌晨就死亡，女室友故佈疑陣，直到中午才報案且三緘其口，認為吐實會對不起聖師。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區「中華白陽四貴靈寶聖道會」30歲游姓女信徒，5日中午被發現陳屍屋內，四肢瘀青，身上無致命傷，死因成謎，警方拘提4名女信眾到案，結果2人收押，2人請回，警方懷疑死者早在5日凌晨已死亡，且把房間內擦拭乾淨，房門反鎖，早上再以叫不醒游女為由，叫鎖匠開門，藉此故佈疑陣，不過實情如何，仍待解剖鑑定報告。

根據許姓、詹姓2名女室友的說詞，5日凌晨1、2點，游女感覺中暑，身體不舒服，請她們拿拍痧板拍打散熱，後來就各自回房睡覺，6日上午，2人要叫游女吃早餐，但未回應，心想，游女有晚起習慣，直到中午再敲門叫吃中飯，仍然沒人應答，心想不對，於是找來鎖匠開鎖，門一開，驚見游女倒臥床上，四肢瘀青，趕緊打119。

大里仁愛醫院搶救無效，通報警方，警方開始介入偵辦，從死者屋內放有宗教書籍、勸世字畫、「好家風」宗教團體聯誼活動等物品，加上6樓頂樓是「中華白陽四貴靈寶聖道會」道場，由於4年前，聖道會的「三才」幹部涉及毒打信徒，聖師林欣月和許女、詹女同屬同案被告，但案件審理4年，遲未審結，被告還交保中，不禁令人起疑，兩者是否有關？

警方6日進行相驗，找來屋主林欣月、許女、詹女進一步說明經過，林女回說，只是免費提供住處給信徒住，不知情當天發生什麼事，而許女、詹女開始言詞閃爍，前後不一，一下子說不知道游女為什麼會死，一下子又說，當天沒有拿拍痧板拍打，更多時間是不發一語，神情淡定，拒絕配合，完全沒有面對檢警詢問時的緊張和恐慌。

4名女子雖然個子嬌小，手段卻是心狠手辣，對案情前後供詞不一，而且三緘其口，因為吐實會對不起聖師，令警方非常困擾。

警方調閱5日當天早上監視器，發現2名林姓雙胞胎姊妹在上午8點就離開，因此6日除了製作許女、詹女筆錄後，也包括雙胞胎，4人偵訊完畢後，叮嚀要隨傳隨到，豈料，當晚，2名室友連夜打包搬離住處，不見人影，更加令人起疑，警方後來在9日再將4人全數拘提到案。

游女死因是單純拍痧下手太重致死，或是利用午夜進行驅魔祛病，又或是背後聖師林欣月隔空指使，警方目前正一一過濾相關疑點釐清。