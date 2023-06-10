獨／女全身瘀傷慘死　4道友遭聲押...3人曾連手「聖母」凌虐道友

▲台中女住處暴斃，4女遭依傷害致死罪向法院聲請羈押。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿、蔡怡萍／台中報導

台中市大里區35歲游姓女子5日離奇陳屍租屋處，而游女遺體有多處瘀傷，警方追查發現游女與2名室友都是邪教「中華白陽四貴靈寶聖道會」的信徒，檢方已聲押2名室友與當天進出的2名女子，更發現其中3人4年前就與「聖母」林欣月共同凌虐道友，遭起訴後案件還在法院審理中，如今竟再度疑似虐死道友。

此案源於本月5日游女倒臥在家中失去呼吸心跳，室友報警後被送往醫院，仍搶救不治，由於游女四肢有多處瘀青，且2名女室友在案發後分別搬至台中市區、台南友人家，認為此案不單純，偵查後拘提2名室友到案，另外根據監視器畫面，當天還有2名女子進出，10日稍早已將4人向法院聲請羈押禁見。

▲「中華白陽四貴靈寶聖道會」主持人林欣月，4年前因女信徒不服從她的指示，質疑她的權威，令幹部毆打、腳踹。（圖／資料照）



檢方於6月6日進行游姓死者相驗，當天也傳喚屋主林欣月到場，林表示，她只單純提供房子給教友住，坦承認識死者和嫌疑人，但她已經很久沒來了，對於命案發生過程並不知情，檢方訊問後請回。

不過，警方從道場有人打掃過還算乾淨的跡象顯示，道場還是有人在使用，正深入了解林欣月供詞是否無誤？有無來主持法事？以及是否在這起命案中擔任何種角色。

檢警更發現，因為涉嫌重大遭聲押的4名道友中，有3人在4年前就與「聖母」林欣月共同凌虐道友，遭起訴後案件還在法院審理中，如今竟再度疑似虐死道友，正追查4人犯案動機、過程，以及是否還還其他被害人。