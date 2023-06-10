女全身瘀傷暴斃...檢警4方向偵辦　不排除約談「借竅驅魔」聖母

▲▼台中暴斃女死因成謎，檢警朝四大方向偵辦。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區30歲游姓女子5日在租屋處暴斃，四肢都有瘀青，但外觀並無致命傷，身旁擺了一支拍痧板，死因成謎，女室友表示對方中暑，才拿拍痧板幫忙拍打，由於死者和室友同屬「中華白陽四貴靈寶聖道會」教友，檢警擔心4年前聖道會毒打教友案重演，不排除游女是進行宗教驅魔儀式時喪命，因此全案目前朝游女意外暴斃，拍痧解熱出意外，驅魔作法除病釀禍，以及聖母林欣月背後指使四方向偵辦，不排除約談林欣月到案說明。

警方5日中午接獲仁愛醫院通報，游姓女子因失去生命跡象被送到急診室，經搶救後不治，遂針對游女同樓層合租的2名室友23歲的詹女、27歲許女進行查訪，得知游女家原在新北市，因為信教搬來大里，原本在大賣場工作，但後來離職在家。

檢方5日訊問後完詹姓、許女後，6日有必要再深入調查，再度傳喚2人時，2人卻消失無蹤，檢警懷疑不單純，決定以殺人罪嫌進行拘提，直到9日才將2人分別從台南、台中拘提到案，另外，根據死者死亡時間所調閱監視器，發現又有2名年約20多歲的林姓女子，曾在案發時進出公寓，因此拘提4人到案說明。

初步了解，3人皆屬於同一教團，同住公寓的5樓，經常互拿拍痧板拍打身體，打通氣脈，命案現場擺有宗教書籍、勸世字畫等物品，死者也常和室友們討論勸世文章，該公寓的6樓頂樓加蓋則是道場，而樓上的道場，就是4年前傳出殺人凌虐案的「中華白陽四貴靈寶聖道會」，而4人就是該教的教友，還自稱是「好家風」團隊。

警方表示，若是如室友所說，是幫游女拿拍痧板拍打解熱，但四肢全是瘀青，下手未免太重；而從死者房間內有宗教書籍、勸世字畫、「好家風」宗教團體聯誼活動等物品，加上頂樓加蓋就是「中華白陽四貴靈寶聖道會」道場，不禁令人懷疑，是否又是教友們利用拍痧板拍打驅魔作法，試圖拍出體內疾病，甚至林欣月再現，教友們受林指使所為？

警方上午已將4名女子移送地檢署偵訊，釐清動機及死因。