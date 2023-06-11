星巴克6／12爽喝買一送一！指定10人氣飲品　可選2款星冰樂

▲星巴克指定品項好友分享日來了。（圖／翻攝自星巴克）

網搜小組／鄺郁庭報導

買一送一來了！星巴克祭出「夏天一定要喝過的飲料推薦！指定品項好友分享日」活動，明（12）日11:00～20:00，到星巴克購買兩杯特大杯／風味／冰熱一致的指定品項飲料，就享有其中一杯招待的優惠。活動品項則包含福吉茶那堤、焦糖可可碎片星冰樂、焦糖瑪奇朵等10種人氣飲品。

活動指定品項共有10款，包括冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、那堤（含特選）、風味那堤（含特選）、焦糖瑪奇朵（含特選）、豆奶經典紅茶那堤、福吉茶那堤、醇濃抹茶那堤、脆糖燕麥奶咖啡星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂。以上飲品每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

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還要注意的是，優惠品項仍依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，如更換需加價指定品項植物奶需收費，無法合併使用另外的行銷活動（如兌換星禮程回饋與優惠等）。此外，活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，機場、高鐵、休息站等特殊門市也不適用。

▲每周一持悠遊卡可享「OK mart咖啡同品項第2杯半價」。（圖／OK mart提供）

另外，在美廉社購買大杯咖啡，享同品項第2杯5折優惠，活動到7月25日；全家則有飲料冰品抽抽樂活動，只要購買指定20元（含）以上任2件飲料、冰品即可參加，會抽到的折扣包括任2件0元、任2件55折、 任2件77折、任2件88折，活動到6月27日；OK mart則祭出每周一持悠遊卡享「大杯莊園級美式／拿鐵，同品項第2杯半價」優惠，不限冰熱，活動到6月28日為止。