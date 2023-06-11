2港男來台旅遊兼車手　每日爽賺3千港幣遭收押

▲33歲香港籍陳姓男子，來台旅遊兼詐騙車手，得手156萬元。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市海山警方接連逮獲2名香港籍提領車手。2人都供稱，因為在香港找不到工作，透過朋友介紹下，趁疫情趨緩到台灣，不但可以一邊旅遊，只要幫忙客戶提領現金，每天又可賺取港幣3千元，並都先準備好返程機票，不用擔心遭到台灣警方逮捕，2人才信以為真就來台犯案，目前2人都遭裁定收押。

據了解，今年4月中旬，新北市板橋區海山轄內，一名男子多次提領詐騙贓款，得手共計新台幣156萬元，經查被害人多半遭「個資遭駭」、「扣款設定錯誤」、「訂單錯誤」或「取消會員訂閱」等話術所騙。警方立即鎖定33歲香港籍陳姓男子，警方發現陳男已被限制住居，卻出現在台中地區，擔心陳男隨時搭機逃逸，警方立即申請拘票將其逮捕。

上個月29日，海山分局警員執行巡邏勤務時，發現香港籍26歲陳男在莒光路上郵局提領現金，但神情緊張一邊操作手機，警員立即上前盤查，陳男表示從香港來台旅遊，因太不會使用台灣的ATM，才會緊張地用手機詢問朋友，但警方從陳男隨身包中發現5張提款卡及現金1萬4千元，立即戳破謊言，陳男才坦承來台打工擔任提領車手。

▲26歲香港籍陳姓男子，提款時遭警方盤查，推說自己沒錢又不會操作台灣提款機，最終遭警方識破逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方表示，接連查獲的2位詐欺提領車手，都是用觀光名義來台的香港籍旅客。2人供稱，在香港透過朋友介紹，來台灣幫客戶代領現金，每天可賺取港幣3千元左右的酬勞。警方發現2名男子身上都已準備好返程機票，隨時都可搭機返回香港，為避免追查上游斷線，備齊相關事證向檢方申請羈押2人獲准。

海山分局呼籲，民眾求職時應審慎確認工作內容及地點，若察覺工作性質有異，可撥打165反詐騙專線或報案110查證，亦可就近至當地派出所諮詢，以免淪為詐騙集團的幫兇。

▲警方在26歲港籍陳男身上搜出剛提領出的台幣現金14000元。（圖／記者陸運陞翻攝）