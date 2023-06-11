民進黨將重啟佈局！14艱困區待定　潛在選將一次看

▲民進黨徵召「刺客」林志潔參選竹市立委已是箭在弦上。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

佈局2024立委選戰，民進黨最快下周重啟艱困選區徵召作業，力拚7月16日全國黨員代表大會前完成多數選區提名。根據統計，加上無黨籍政治評論員李正皓日前宣布退選的新北市第九選區（永和），民進黨目前仍有14選區尚待提名，其中新竹市擬徵召陽明交大科法學院特聘教授林志潔，苗栗縣第二選區（山線）可望與無黨籍市議員曾玟學合作。

▲民進黨可望與無黨籍苗栗縣議員曾玟學（右）合作，他也是立委賴品妤（左）的男友。（資料照／記者呂晏慈攝）

不計算山地及平地原住民選區，民進黨還有14個區域立委選區尚待提名，包括：台北市第六選區（大安）、新北市第九選區、桃園市第六選區（八德、大溪等）、台中市第三選區（后里區、神岡區、大雅區、潭子區）、台中市第八選區（豐原區、石岡區、東勢區、新社區、和平區）、新竹縣第一選區（新豐鄉、湖口鄉、新埔鎮、竹北市西部等）、新竹縣第二選區（竹東鎮、寶山鄉、北埔鄉、竹北市東部等）、苗栗縣第二選區、彰化縣第三選區（芳苑鄉、二林鎮、溪州鄉等）、新竹市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣、連江縣。

在尚未提名的14個選區中，以台北市第六選區情勢最詭譎，黨內盛傳高層屬意與社民黨市議員苗博雅合作，苗近期釋出呼應民進黨主席賴清德「民主大聯盟」說法的影片，不過，民進黨市議員簡舒培、國際部主任謝佩芬均有意爭取提名，近期更接連有大安區創黨黨員、多個本土社團接連呼籲，盼黨中央徵召謝佩芬。

此外，民進黨是否將繼續在桃園市第六選區與無黨籍立委趙正宇合作，備受地方關注，儘管趙未正式表態是否爭取連任，但近期仍持續積極勤走基層，綠營也不排除再度「禮讓」支持趙。

在新竹縣佈局方面，國民黨派出前立委徐欣瑩參選第一選區，民進黨可望以「美女刺客」牌應對，徵召湖口鄉代會主席詹益祿的女兒詹紀緹；第二選區情勢複雜，除了國民黨立委林思銘爭取連任，「新光公主」民眾黨立委吳欣盈、時代力量立委王婉諭來勢洶洶，至於民進黨，綠黨前新竹縣議員余筱菁一度被視為潛在人選，但周末傳出身為客家人的「哈佛女孩」謝佩芬也有機會。

▲詹紀緹近期勤跑地方行程，也經常透過臉書分享日常。（圖／翻攝自詹紀緹臉書）

在中部縣市部分，前立委陳柏惟可能將跨區參選台中市第八選區立委，與國民黨老將江啟臣對決；另面對台中市第三選區，基層實力雄厚的國民黨立委楊瓊瓔尋求連任，綠營內部人選未定，除了自在地公職覓才外，話題人物藝人「雞排妹」鄭家純亦被視為活棋；彰化縣第三選區擬徵召前北農總經理吳音寧，挑戰政治世家出身、國民黨立委謝衣鳯。

宜蘭縣方面，在正國會立委陳歐珀退選後，全國縣市黨部主委聯誼會力薦同派系的黨部主委陳俊宇接棒參選，但近期傳出基層反彈，現階段情勢尚不明朗；連江縣方面，黨內看好黨部主委李問再戰；金門縣、花蓮縣人選仍未定。

▲黨內看好由無黨籍前立委陳柏惟跨區再戰。（資料照／記者林敬旻攝）