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法庭變授課講堂　縣府偕同東大師生逗陣繞法院

▲台東縣政府結合台東地方法院舉辦「逗陣繞法院-廉政講堂」活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府結合台東地方法院舉辦「逗陣繞法院-廉政講堂」活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因應「國民法官新制」自今112年1月1日起正式施行，為增加青年學子對司法新制的瞭解，台東縣政府於9日結合台東地方法院舉辦「逗陣繞法院-廉政講堂」活動，邀請台東大學師生走出校園，將法庭變成授課講堂，以實地參訪模式，了解法院運作及各項便民、禮民服務措施，引領大學生建立正確司法審判觀念。

此次課程由台東地方法院擔綱主角，開放以國民法官專用法庭作為授課教室，院長王漢章致詞時歡迎東大師生到訪，希望藉由今天活動，讓大家更認識法院。

▲台東縣政府結合台東地方法院舉辦「逗陣繞法院-廉政講堂」活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

刑事庭審判長邱奕智詳細介紹國民法官法新制內容，只要符合年滿23歲、具中華民國國籍、在地方法院管轄區域連續設籍居住滿4個月以上，都有可能擔任國民法官，課程另由法官助理介紹法庭人員配置、設備與科技法庭卷證公開呈現情形，及各項便民服務措施，再由政風室主任吳合興接續說明司法機關廉政反貪理念及作法。

活動尾聲再由王漢章主持綜合座談，刑事一庭長蔡立群及民事庭長楊憶忠出席與會，學生積極提問，院長及庭長均詳盡回應。台東縣政府政風處指出，藉由「廉政講堂」活動，跨域合作，有效將司法國民法官新制等觀念傳達給未來將參與社會重要決策的在校學子，與法律人士面對面交流，培育青年多元視野，深化法治觀念。

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