警察、鐵路人員特種考試首日　到考率為72.35 %

▲台東考區的典試委員周蓮香(右一)巡視各考場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



112年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、國家安全局國家安全情報人員考試及112年特種考試交通事業鐵路人員、退除役軍人轉任公務人員考試，於10日進行第一天的試程，下午典試委員周蓮香在台東縣政府秘書長盧協昌、人事處長張文馨的陪同下，前往設於新生國中的考場瞭解考生應考與試場安排的情形。

今日下午2時15分負責台東考區的典試委員周蓮香在盧協昌秘書長、人事處長張文馨的陪同下，前往新生國中，並在林銘欽校長帶領下巡視各考場，慰問試務工作人員，並瞭解考生應考與試場安排的情形。

台東試務辦事處表示，此項考試於6月10、11日2天舉行，今年台東考區新生國中試場為警察三等、警察四等、一般警察三等、一般警察四等、國家安全情報人員三等、國家安全情報人員五等、鐵路高員三級、鐵路員級、鐵路佐級、退除役軍人轉任公務人員三等、退除役軍人轉任公務人員四等，報名人數一般警察特考114人、警察特考41人、國家安全情報人員8人、鐵路人員特考232人、退除役軍人轉任公務人員10人，總計405人應考，共計在19間試場應試。結果今日第一天的試程，應考人數為405人，到考293人，缺考112人，到考率為72.35 %。

台東縣政府提醒考生，為方便台東考區考生應試，特提供溫馨接送之免費服務，方便考試考試前一日由火車站至考場經各飯店，及各等別考試結束後送至火車站之服務，歡迎各考生使用接駁服務。