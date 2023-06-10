台東1男1女海上玩立漿...體力不支揮手呼救　海巡成功救援

記者楊漢聲／台東報導

海巡署東部分署第一三岸巡隊三和安檢所人員10日上午實施灘岸搜索時，於三和泊區近岸發現2位民眾實施SUP立漿活動，疑似體力不濟向岸邊招手求救；經海巡人員立即前往救援，成功將2名民眾順利救援上岸，檢視身體狀況均良好。

▲2位民眾在海上進行SUP活動，疑似體力不支，無法游上岸，海巡人員立即前往救援。（圖／記者楊漢聲翻攝）

第一三岸巡隊表示，今日6時30分三和安檢所人員實施灘岸搜索時，於三和泊區近岸發現有1男1女等2民眾從事SUP立漿活動，因體力不支遭海流帶至外海，無法自行返回岸際；因女性(新加坡籍)民眾距岸約10公尺，當下立即由三和安檢所吳小隊長拋擲救生圈救起；另男性民眾因距岸約50公尺無法游回岸際，由海巡人員下水救援上岸，經初步詢問2名民眾年約40歲，且查看身體狀況均良好無明顯外傷，並表示無需就醫，後續自行駕車離開現場。

海巡署東部分署第一三岸巡隊呼籲:受今年第3號谷超颱風外圍環流影響，東部海岸已有長浪發生，民眾應注意海象，切勿冒險從事水上活動，以維自身安全；另如發現危難或救生救難等案件，請立即撥打118海巡服務專線，海巡署將立即派員前往救援，以保障民眾生命財產安全。