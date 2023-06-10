台灣國際熱氣球嘉年華將登場　滿滿60天幸福之旅





▲2023台灣國際熱氣球嘉年華即將在6月30日至8月28日共60天在台東鹿野高台登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2023台灣國際熱氣球嘉年華即將在6月30日至8月28日共60天在台東鹿野高台登場，今年活動型態更突破以往，除了甫亮相的【Q版媽祖熱氣球】及連續3年創造粉紅泡泡旋風的【布農族Hello Kitty球】之外，更邀請line貼圖人偶【好想兔、啾啾妹及晴天P莉】助陣，聯合台灣造型球喔熊、福利熊及台北熊讚在鹿野高台一起扭腰擺臀，而這些擁有無數鐵粉的「台灣 IP」人氣貼圖明星也將在【熱氣球光雕 VS 無人機群飛展演】中擔綱演出，展現「台灣 IP」帶來的強大療癒力。

縣長饒慶鈴表示，今年邀請世界各地超過50顆廣受大家喜愛的國內外熱氣球，由HELLO KITTY領軍，有毛小毛系列-來自巴西的柯奇狗狗、英國的巴斯特狗狗、貝菈狗狗；可愛動物系列-來自加拿大熊愛球、烏克蘭貓頭鷹、英國老虎露露、巴西龜龜以及大象諾塔；【奇幻世界】的美國派對球、巴西摩艾石像、恐龍斯泰吉及捷克的星際飛船；還有小朋友最愛的巴西海綿寶寶、泰迪與琳西、時鐘葛士華、美國躁狂塔斯及日本養樂多超人等動漫明星閃耀登場，活動將以4種不同主題熱氣球宛如一場天空炫麗派對，絕對讓人直呼過癮。

交觀處代理處長江慧卿指出，民眾最期待的熱氣球光雕音樂會，除延續歷年經典場地三仙台、池上大坡池、太麻里曙光園區和知本溫泉區之外，今年更是歷年之最的9場熱氣球光雕音樂會，首次在【國際地標海濱公園】，融合【向陽樹】地景公共藝術與光彩炫麗的熱氣球相互結合，成為台東市區必看場次。去年以全球唯一挑戰成功，獲「2022美國繆思創意大獎」最高榮譽「鉑金獎」的【熱氣球光雕VS無人機群飛展演】，今年將挑戰無人機規模擴大到700架次，展演場次除鹿野高台展演開、閉幕場外，7月20日加碼第三場；另，8月10日鹿野高台再次加碼【熱氣球煙火秀】。

台東縣政府提醒一票難求的「熱氣球繫留體驗」從6月30日下午開始至8月28日每天分上、下午場2個時段，分別為5：30-7：00；17：00-18：30，並展出各國明星造型球。