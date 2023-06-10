台南明星國中爆霸凌「學生被打到腦震盪」　校方1作為…黃偉哲怒了

台南某明星國中發生校園霸凌事件，受害學生遭其他同學猛打，導致頭部腦震盪，向學校反應，只得到導師的關心電話，校長處理態度消極，疑似想隱匿案情。對此，市長黃偉哲也做出回應了。

根據《自由時報》報導，受害學生母親6月6日接獲孩子被同學打到頭，了解後才知道是孩子被其他班學生施暴，用拳頭朝頭部猛打，造成暈眩，到醫院檢查發現有腦震盪傾向。誇張的是，整個晚上，除了班導打來的一通關係電話，就再也沒有後續，隔天到學校了解處置情形，但相關的負責人員都不在，得不到任何回應。

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受害學生母親質疑，事情發生到現在，孩子心裡有陰影不敢上學，施暴的人卻依然在學校安心上學，絲毫沒有任何影響，「到底對方家長是何方神聖？學校竟然不敢告知？還是縱容自己的孩子可以施暴沒有悔意、可以繼續大搖大擺地在學校當他的資優生呢？」不滿校方沒讓對方家長了解，自己的孩子做了什麼過分的舉動，反而是施暴的人可以堂而皇之、不受影響。

對此，台南市長黃偉哲在獲報後，第一時間已指示教育局成立專案調查，強調勿枉勿縱。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

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