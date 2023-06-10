鮮奶放冰箱門錯了！專家揭「最好位置」：擺錯地方壞更快

▲專家指出冰箱門其實不適合放鮮奶。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

鮮奶放在冰箱哪個位置最合適？大多數人答案可能是長寬高都完美契合的冰箱門，但英國奶牛業者克萊爾（Ceri Cryer）指出，冰箱門反而是讓鮮奶腐壞最快的位置，正確的擺放區域是冰箱更深處的地方。

克萊爾在《BBC》的早餐節目解釋，冰箱門之所以不適合存放鮮奶，主要還是「太溫暖」，相較冰箱主體內深度更深、溫度更低的位置，放在冰箱門更容易導致鮮奶變質，敦促「冰箱門派」民眾趕快替鮮奶換位置。

這段內容播出後讓不少網友好奇，「鮮奶罐通常高到放不進架上，躺著放又會漏出來」，從儲存角度看，冰箱深處才是最不適合放鮮奶的地方。不過，倫敦大學城市學院（City, University of London）食品政策專家雷諾（ChristianReynolds）支持克萊爾的觀點。

雷諾指出，包含鮮奶在內，所有肉類和乳製品都應放在溫度更低的冷藏位置，以避免溫度影響到這些食品的保鮮期。可持續食物基金會(The Sustainable Food Trust)的調查則顯示，每年約有4.9億品脫鮮奶被倒掉，其中雖有提早變質產生的浪費，但絕大多數都是消費者「太早倒掉」。

造成這個問題的關鍵，在於民眾常把「最佳食用期」當作「保存期限」，這也是英國有部分超市取消標示日期，要求消費者「自己聞來決定有沒有過期」原因，不過這個最古老方式能否適用，引發各界不同看法。