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臉書宣傳「高薪7-10萬」招聘抄表員　台水緊急澄清：假訊息！

台水出面澄清，臉書上徵抄水表員月薪7萬以上，訊息是假的。（圖／翻攝經濟部)

▲台水出面澄清，臉書上徵抄水表員月薪7萬以上，訊息是假的。（圖／翻攝經濟部)

圖文／CTWANT

現在臉書詐騙手法五花八門，不但充斥一堆藝人、名人教你投資理財；現在詐騙集團還把腦筋動到了公家單位，最近臉書頻頻出現有號稱台水公司的徵才廣告，裡頭寫著以7至10萬元的高薪，招募抄表員，且領薪方式還很「人性化」，可以月領、周領、日領，引起民眾好奇跟關注。對此台水公司澄清，這種在臉書上招募員工的訊息，「都是假的」，台水公司強調，正式人員的進用，都會依經濟部所屬事業機構人員進用辦法，去辦理公開甄試錄用，不會在臉書上招募人力，提醒民眾不要被騙了。

台水出面澄清，臉書上徵抄水表員月薪7萬以上，訊息是假的。（圖／翻攝經濟部)

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▲台水公司強調，已通報調查局台中市調處查辦。（圖／翻攝經濟部)

台水公司今（9）日透過經濟部官網發出新聞稿澄清，指出最近臉書出現打著台水公司的名義，以7至10萬元的高薪，在招募抄表員的訊息，還聲稱可以月領、周領、日領。台水公司強調，已通報調查局台中市調處查辦，並強調公司隊人員進用，流程一切公開透明，有關甄試訊息與榜單，只會統一公告於官網，外包抄表人員，則是透過政府採購相關規定辦理，全程均公開且透明，不會在臉書上招募人力，提醒民眾小心詐騙。

台水公司並呼籲，民眾提高警覺，對網路徵才訊息要多查、多問、多存疑，更要留意「高薪」、「無須工作經驗」、「輕鬆工作」等關鍵字，可能就是詐騙陷阱，台水提醒民眾，若對網路訊息有疑問，可撥打165反詐騙專線洽詢。

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