湯剛煮好「少做1動作」　害全家集體食物中毒！醫警告：很多人都中

▲剛煮好的熱食或湯品要保存，最好等食物徹底放涼，再放入冰箱存放。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）



圖文／CTWANT

你在煮完一大鍋熱食後，是會放涼後保存，還是一煮完就放進冰箱存放呢？有一名男子的妻子，煮好了一鍋熱湯後，男子因為怕天氣炎熱，湯放在室溫下會因高溫腐敗，於是在舀好家人當天所需要的份量後，沒等熱湯放亮，就急著把剩餘的湯放入冰箱。結果就是少了這個沒把熱食放涼的步驟，一鍋熱湯放進冰箱，讓冰箱處於高溫，反而害得其他食物腐壞，進而引發全家集體中毒。

腎臟科醫師江守山在日前《健康好生活》節目中提到一起食物中毒的個案，他提到收治過一名洗腎10多年的男子，本來身體狀況還算可以，但某天男子突然掛急診，後來家裡的其他5名成員，也陸續因食物中毒被送來急診室，當醫護人員詢問這家人，當天吃的飲食內容，才慢慢推測出，引發一家六口掛急診的根源，可能來自於一鍋湯。

江守山醫師提到，剛煮好的一鍋湯，本該吃下肚是無礙的，但後來一問才發現，男子因擔心天氣熱，湯鍋放在室溫下，會導致湯品滋生細菌，所以他在妻子一煮好湯，馬上舀好當天家人所需的份量後，沒等湯放涼，就急著把整鍋湯放進冰箱。而就是這麼一個看似不起眼的保存舉動，導致冰箱冷藏室溫度過高，影響了其他食物的保存，僅而造成其他食物的腐敗，引發全家食物中毒。

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醫師提醒，湯品主要是由水組成，水一旦處於高溫，要降溫一般得耗上較長時間。而家用冰箱不是快速降溫庫，太熱的湯會使得冰箱溫度過高，提高其他食物腐敗的風險。建議還是要先把煮好的食物徹底放涼，再放進冰箱保存，才不會讓冰箱得花上更多時間降溫，提高其他食物腐敗機會。

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