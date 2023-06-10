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鋒面南北游擊！全台中獎　下周這3天防致災豪雨「一圖看警戒區」

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▲未來一周各地有將出現降雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面位台灣北部海面，今各地有短暫陣雨或雷雨，中午過後熱力作用雨勢較大；下周二(13日)到下周五(16日)滯留鋒面南北徘徊，除下周四(15日)鋒面略南移外，其餘3天將出現短延時強降雨或豪雨，全台都有雨，中南部雨勢更大。

中央氣象局預報員林定宜表示，今天(10日)鋒面位台灣北部海面，天氣不穩定，各地有短暫陣雨或雷雨，中午後雨勢較大。

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未來一周天氣部分，林定宜表示，明天(11日)鋒面仍在台灣北部海面，下周一(12日)低氣壓位海南島附近區域，季風低壓盤據提供水氣，台灣附近吹西南風，各地都有短暫陣雨或雷雨，天氣依然不穩定；下周二到下周五(13日~16日)鋒面都在台灣附近徘徊，除下周四(15日)這天鋒面南移巴士海峽、降雨趨緩外，其餘下周二(13日)、下周三(14日)、下周五(16日)降雨明顯。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周降雨和鋒面預測趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象局）

至於雨勢趨勢，林定宜指出，今明兩天(10日~11日)鋒面位台灣北部海面，降雨地區主要為中南部山區，另北部基隆北海岸、東半部、宜花東等雨勢也明顯，可能有短延時強降雨和短延時豪雨，會有局部大雨和豪雨。

林定宜表示，下周一(12日)海南島附近季風低壓帶來水氣，台灣水氣豐沛，各地有局部短暫陣雨或雷雨；下周一到下周五(13日到16日)水氣更多，全台各地有短暫陣雨或雷雨，中南部雨勢更大，其中下周四(15日)鋒面南移巴士海峽，下雨區域略為緩和，中間可能有小空檔。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

溫度部分，未來一周雲多降雨，北部高溫為31度，東北部、東部約30度左右，中南部可到31到33度，東南部33度，中南部近山區平地、河谷溫度略高，但因下雨不至於有極端高溫。

此外，今天(10日)到下周一(12日)谷超颱風從琉球海面北上，雖未接影響台灣，但間接影響台灣東海岸有長浪發生，基隆北海岸、東半部、恆春半島、馬祖都可能有長浪發生機率，到海邊活動需留意安全。

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