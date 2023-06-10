林飛帆引黨內條文喊「職權顧慮」　周玉蔻諷：好冤枉！被規定害了

▲資深媒體人周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨性騷擾案調查小組9日公布第一波調查結果，認定負責督導的前副秘書長林飛帆並無處理不當，沒有違反黨內相關規定。針對調查結果，林飛帆9日深夜引述民進黨內現行〈性騷擾申訴及懲戒辦法〉規定稱，「職權上能否直接約詢當事人確實有所顧慮」，引發資深媒體人周玉蔻10日狠酸，「好冤枉啊！難道是黨內規定害了他？」

周玉蔻表示，她看不懂民進黨中央關起門來調查黨內的性騷報告，若按照民進黨標準，當官做個照本宣科的怕事蟲就是符合規定的話，「那要價值取勝、價值感人、價值前進的民進黨幹嘛？」

周玉蔻批評，該份調查報告裡，只有柴肉一般的描述，自說自話且理不直氣不壯，「靈魂與理想高掛的民進黨精神何在？如果這份報告可以保證林飛帆被提名為立委候選人的話，請問賴清德過去當醫師時的視病如親信念又何在？」

周玉蔻比喻，醫師診治病患，病患住院還要巡房探視病人，這樣的態度與心念，就是賴清德時刻提點黨內外同仁的刻骨銘心信仰，但面對遭性騷的女同事，林飛帆有「巡房」嗎？有阻止被害女同事和加害者繼續一起工作嗎？

對於林飛帆引述民進黨內現行的〈性騷擾申訴及懲戒辦法〉規定，強調他並非案件受理人，也非申訴委員會委員，職權上對於能否直接約詢當事人確實有所顧慮。周玉蔻質疑，林飛帆如此說法，難道是規定害了他？狠酸「好冤枉啊！但總不能說現今的民進黨已是低標黨了，賴清德接下來怎麼做，拭目以待。」