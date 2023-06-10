遭朱學恆強吻　鍾沛君「爆料時機點」有玄機！他驚：是個狠角色

▲鍾沛君8日晚間發文表示，去年曾遭到名嘴朱學恒性騷擾。（圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

名嘴朱學恒遭國民黨市議員鍾沛君指控，在餐會中二度強吻、摟抱，事後他坦承行為，卻說自己是「喝到斷片」，完全不記得，一番說詞讓眾人更怒，有網友指出，鍾沛君選在朱學恒直播的時候報出，直接殺個對方措手不及，而且鍾沛君表示還有其他受害者，想必已經著手準備資料。

有網友在PTT發文，以前對鍾沛君的印象，只有在議會中噹陳信瑜，幹兩年休假休一年超兇狠，這一次才發現，「鍾沛君其實是個狠角色，沒想到是真要動手，砍到你見骨的那種」。

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他表示，朱學恒有許多支持者，直播收到的抖內金額有上千萬元，當初應該覺得簽了切結書就沒事，「鍾沛君應該事後有準備其他受害者的資料，等著有天轟殺朱學恒」，而且鍾沛君還選在朱學恒開直播的時候爆料，直接殺個對方措手不及。

貼文一出，網友紛紛表示，「我覺得美鍾為什麼會暴走，是朱跑去談性騷擾議題，看一個性騷犯大剌剌談別人性騷，理智線直接斷掉」、「鍾已經算是很隱忍了，事件發生的時候沒公開，民進黨性騷案爆發的時候也沒公開，現在才公開，完全就是朱不知悔改大談性騷」。

翻開《57爆新聞》那集，朱學恒高談闊論性騷風波，讓同樣出席該節目的鍾沛君震驚又憤怒。朱學恒義正嚴詞地表示，「民進黨為什麼發生性騷擾案件，你有沒有反省、檢討，如果都不檢討，只想到拿來攻擊、競選的話，我想民進黨的反省到現在看起來一文不值。」面對朱學恒道貌岸然的侃侃而談，鍾沛君忍無可忍，8日揭露曾遭朱學恒強吻一事。