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分析／新北餵毒案越滾越大！侯友宜後院失火　危機還是轉機？

▲新北市長侯友宜針對幼兒園餵毒事件鞠躬致歉。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜針對幼兒園餵毒事件鞠躬致歉。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市私立幼兒園餵藥風波持續延燒，新北市長侯友宜昨兩度鞠躬道歉，但卻又在同一時間拋出「0-6歲國家養」的政策，遭外界質疑，連幼童健康都顧不好了，如何養6歲以下孩童。一位藍營黨內人士直言，「0-6歲國家養」是侯友宜首拋的政見，目的是要納入鴻海創辦人郭台銘的主張，向郭釋出善意，但選擇在幼兒園餵毒案如雪球般越滾越大時丟出，好政見也會被稀釋掉，凸顯侯團隊的危機應變機制要再加強。

幼兒園餵藥風波引發全國熱議，尤其又是小小孩受害，全台民眾可說是人神共憤。但新北市府輕忽在前，忘了侯友宜已 是國民黨的總統參選人，不僅民進黨傾全力圍攻，昨晚侯友宜赴政大演講時，活動會場外有多名政大學生針對幼兒園餵藥事件到場抗議，此時侯友宜才因為板橋幼兒園事件2度鞠躬道歉。

侯友宜遲來的道歉，是否能為延燒數日的餵毒案滅火還是未知數，但他卻在接下來的演講中，拋出「0-6歲國家養」政策。該政策一釋出，網路上議論紛紛，不少網友直言「幼兒園孩子都被餵毒了還國家養」、「要不要先去處理幼兒被下藥」？

對此，一名藍營人士指出，侯提出政見是好事，外界也希望看到侯友宜的政策論述，但是昨拋出「0-6歲國家養」，時機不對，甚至會讓人有轉移焦點的錯覺，「不知道侯友宜及他的團隊是否沒有政治敏感度？」。

該人士表示，此次新北市幼兒園餵毒案已演變成全國事件，外界會關心市府整個處理過程是否有延誤？毒物檢測後續如何？新北市唯有更公開透明，才能化解危機。

另一名藍營輔選人士不諱言，侯友宜現在是帶職參選，等於是蠟燭兩頭燒，但新北市發生的所有問題，他也必須概括承受，而民進黨從一開始就鎖定侯友宜落跑選總統，一旦市政出大紕漏，民進黨的攻勢豈會客氣？所以新北市政府必須上緊發條，栓緊螺絲，因為一旦後方失火，必然危及侯友宜的總統選情。

各政黨在總統大選中的攻防，論規模與攻勢，絕對比新北市長選戰有過之而無不及，倘遇到危機，不能在短時間應變與有效回擊，很快就會落居下方，因為對手是不會給你時間的，何況侯現在民調暫落後，處於仰攻階段，所以必須快速整隊，才能再出發。

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