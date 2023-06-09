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快訊／被控性騷慣犯！藍祖蔚請辭國影中心董座：不想成為政治砲灰

▲▼ 「國家電影及視聽文化中心」第二屆董監事人選，文化部已依規定報請行政院核定，由現任董事長藍祖蔚續任第二屆國家電影及視聽文化中心董事長。（圖／文化部提供）

▲「國家電影及視聽文化中心」董事長藍祖蔚遭為爆性騷慣犯，他今天宣布請辭。（資料照／文化部提供）

生活中心／台北報導

知韓文化協會執行長朱立熙7日深夜在臉書發文，揭發「國家電影及視聽文化中心」董事長藍祖蔚為「性騷擾慣犯」，指出他「待過的職場都因為不名譽而黯然離職」。藍祖蔚昨雖在臉書貼文澄清否認，但今天在臉書貼文宣布請辭，原因是「不想成為政治砲灰」，並表示這會是他在臉書上的最後一篇文章。

藍祖蔚今天貼文指出，他是來奉獻，不是來做官，他不是高官，他是電影苦力。過去3年來他做了什麼事，看到的人都知道，能為他所愛的電影獻身，是他這輩子最大的榮幸，感謝文化部給他了三年時光，感謝所有支持經典修復的影迷，感謝所有接受他訪談的前輩。

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藍祖蔚強調，20年前都已經為當事人釐清的往事，他不想再多做抗辯，更不想成為政治砲灰，但他確知再留下來也不能為他的愛多盡一絲心力了，「千山獨行，江湖告別，謝謝大家收看，這也是我在臉書上的最後一篇文章。」

朱立熙7日於臉書發文指出，藍祖蔚是常態性的性騷擾慣犯，待過的職場都因為不名譽而黯然離職。更舉例，藍祖蔚過去在電視台曾盜用4個人的電子信箱密碼，在半夜發電子郵件給女記者、女主播，意淫或文字性騷擾。爆料文還說，藍祖蔚曾對女記者說，「我對性學是家學淵源（父親藍昭堂是花柳科名醫）可以給妳們臨床指導」，讓女同事都嚇到花容失色；而除了言語騷擾之外，也被多人目擊，藍要求女記者坐在腿上。

對此，藍祖蔚8日委託萬國法律事務所，由律師在聲明書中澄清，藍過去歷任諸多職務，均係因生涯規劃等因素而轉換跑道，但無論如何，「從未因所謂性騷擾而離職。」而藍祖蔚擔任超視新聞部監製期間，曾因職務需要測試basys即時作業系統，故在同事提供帳號、密碼之情形下，登入同仁電子郵件信箱，「絕無所謂盜用同仁信箱散佈騷擾文字之情形，更無朱所述性學臨床指導之事。」

藍祖蔚今天臉書貼文全文如下：

我是來奉獻
不是來做官
我不是高官
我是電影苦力
過去三年來
我做了什麼事
看到的人都知道
能為我所愛的電影獻身
是這我輩子最大的榮幸
感謝文化部給我了三年時光
感謝所有支持經典修復的影迷
感謝所有接受我訪談
留下珍貴歷史記憶的前輩
感謝所有幫我圓夢的中心同事
感謝幫我消掉了十公斤贅肉
然而塵緣終有盡
我俯仰無愧
更慶幸自己能盡棉薄之力
最後心情
想唱一首歌
【山在虛無飄緲間】 曲/黃自 詞/韋瀚章
香霧迷濛，祥雲掩擁，蓬萊仙島清虛洞，瓊花玉樹露華濃。
卻笑他，紅塵碧海，幾許恩愛苗，多少癡情種？
離合悲歡，枉作相思夢。
參不透，鏡花水月，畢竟夢成空。
為我愛的電影，我是癡情種
離合悲歡，相思夢不枉成真
我是參不透，鏡花水月
紅塵走過，我無怨無悔
20年前都已經為當事人釐清的往事
我不想再多做抗辯
更不想成為政治砲灰
但我確知再留下來也不能為我的愛
多盡一絲心力了
千山獨行
江湖告別
謝謝大家收看
這也是我在臉書上的最後一篇文章
最後借用瓊瑤阿姨的『庭院深深 』告別
瓊瑤阿姨，對不起
蔡琴小姐，對不起
劉明小姐，對不起
吳慷仁，對不起
來不及做您們的口述了
多少的往事已難追憶　　
多少的恩怨已隨風而逝
這天上人間可能相聚　　
聽那杜鵑在林中輕啼
不如歸去　不如歸去　　
啊……不如歸去
最後，拜託大家
蕭菊貞導演的『寂寞，南方鐵道』
很值得一看
請大家告訴大家

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