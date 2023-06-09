駁斥「感謝加害人」說法　徐巧芯宣布：不會跟朱學恒有直播節目

▲徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

台北市議員鍾沛君8日指控名嘴朱學恒性騷擾，台北市議員徐巧芯聲援，「感謝朱長期對我的幫助，但不管什麼情況，都不應該犯下這樣的錯誤」，遭媒體斷章取義是在「感謝加害人」。對此，徐巧芯9日澄清，即便她與朱有再多的交情與感謝，都不能影響她面對是非之時，譴責朋友錯誤的行為，並宣布未來不會再跟朱學恒有直播節目。

鍾沛君昨日晚間在臉書發文指控，朱學恒在餐會中，對她毫無預警的強吻、摟抱，甚至對她說，「反正妳明天也不會記得」。徐巧芯則在該則貼文下方留言聲援，「我跟朱大也有很好的交情，經常上他的節目，更是感謝他長期對我的幫助。但不管什麼情況，都不應該這麼做，不應該犯下這樣的錯誤。錯了就是錯了。謝謝沛君願意勇敢的講出來，加油！」

不過，該留言卻遭媒體斷章取義是在「感謝加害人」，徐巧芯則回應，「這完全是刻意誤解我的表述，我是在說明，即使過往有再多的交情與感謝，都不能影響我面對是非之時，譴責朋友錯誤的行為，不護短，就是我的原則。」

徐巧芯強調，她沒打算否認與朱學恒之間的交情，雖然朋友出了事，就把過往的情意全數切割，並非做人的道理，她能夠有今天，朱學恒幫了非常大的忙，但這也不等同於她應該對於對方的錯誤睜一隻眼閉一隻眼。她說，若要故意貼一百張她跟朱學恒的合照謾罵，甚至以言語嘲諷都無所謂，「可我沒有做錯任何事，我心知肚明，對得起自己對得起天地良心。」

徐巧芯表示，在昨天之前，她並不知道朱學恒做過這樣的事情，她跟大家一樣，都是昨天看到鍾沛君臉書以後才知道的。至於有人問她有沒有被騷擾過？徐巧芯說「沒有」，而且過去他們曾經單獨直播的時候，朱學恒都會去把大門打開，她認為這個舉動很尊重人，所以昨天知道這件事也特別訝異。

徐巧芯透露，她跟朱學恒、鍾沛君都是好朋友，所以昨天知道這件事後情緒很複雜，不捨沛君的遭遇，憤怒朱學恒做了錯誤的事，遺憾反綠陣營被打擊，總體而言是難過的。但難過不能解決問題，「我有義務承擔起更大的責任」；因此，她要宣布未來不會跟朱學恒有直播節目，但仍會繼續她個人的直播節目，「請各位不要放棄，打起精神繼續往前行。」