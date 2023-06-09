李正皓為性平風波退選　點名陳雪生：你怎麼還選得下去？

▲李正皓回應退選。（圖／記者許靖祺攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨新北市立委第9選區（永和、中和）與李正皓合作參選立委，但李正皓8日宣布退選。李正皓9日受訪時表示，自己成為很多有心人的箭靶，退選後讓民進黨脫離這個泥淖，尤其性平風暴現在燒到藍營，很期待看到藍營支持者跟中央黨部如何面對，比如說陳雪生明明被判刑了，為何選得下去？

至於潘孟安是否有勸說要知難而退？李正皓表示，完全沒有這件事，這件事情不斷動態發展，從被提名前兩天有人爆料，後來幾天內討論變少，一直到民進黨MeToo事件才有所謂共伴效應，比較像是掃到颱風尾，自己如果堅持在這個位置上，會變成很多有心人的箭靶，也會變成想逃避者的擋箭牌，這壓力是非常大。

李正皓指出，讓出來後讓民進黨脫離這個泥淖，尤其性平風暴燒到藍營，很期待看到藍營支持者跟中央黨部如何面對，比如說陳雪生明明被判刑了，為何選得下去？藍營意見領袖朱學恒等等，藍綠面對性平事件都要統一標準，不要雙標，這件事情也有助於台灣在性別平權上更進一步。

對於之後參選永和人選？李正皓表示，黨中央應該還沒有名單，但畢竟有人在爭取，比如永和後溪里的里長，黨中央要慎重考慮，他真的很積極熱情，宣稱自己基層能力很強，否則他如果又跳出來對選情不利，永和是艱困選區，以民進黨基礎打法對選情不利，「坦白說很難獲勝，用的上我輔選的話義不容辭。」

選在此時退選，李正皓表示，對自己來說，前陣子的退選聲浪都是政治上的攻擊，政治人物面對政治攻擊絕不能往後退，往後退就是認輸、任由對方抹黑，「我選擇方式很清楚，經歷數十次解釋後，經過整體大戰略考量，我願意往後退一步。」

李正皓表示，雖然同樣都是退選，但在價值、自證清白上是完全不同，「沒幾個政治人物面對抹黑能像我一樣坦然、不斷解釋，我已經做到一個政治人物能做的極限，沒有遺憾。」

至於退選是否可能造成民主大聯盟破口？李正皓表示，如果自己撐在這邊，民主大聯盟就會被操作成不性平大聯盟，兩害相權取其輕，只能在扣分選項中選一個扣比較少的，這是自己長期擔任幕僚的經驗，此時退一步反而讓民主大聯盟有生機、改變的可能，反而是好事。

是否為過去爭議道歉？李正皓表示，這跟道歉完全無關，若了解過去案情，「是自己提分手過程中女方不接受，選擇跟我前同事做惡意爆料，整件過程中我的受傷很重，應該是抹黑我的人應該道歉。」

李正皓指出，很多人建議他狀告女方，但自己答應過女方家長不讓她曝光，到現在都還信守承諾，「我不需要跟任何人道歉，唯一道歉對象是我爸媽，他們壓力很大，看到自己兒子在電視前被嚴刑拷打，對不起讓你們擔心了。」