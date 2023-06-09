　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李正皓為性平風波退選　點名陳雪生：你怎麼還選得下去？

▲▼李正皓退選回應。（圖／記者許靖祺攝）

▲李正皓回應退選。（圖／記者許靖祺攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨新北市立委第9選區（永和、中和）與李正皓合作參選立委，但李正皓8日宣布退選。李正皓9日受訪時表示，自己成為很多有心人的箭靶，退選後讓民進黨脫離這個泥淖，尤其性平風暴現在燒到藍營，很期待看到藍營支持者跟中央黨部如何面對，比如說陳雪生明明被判刑了，為何選得下去？

至於潘孟安是否有勸說要知難而退？李正皓表示，完全沒有這件事，這件事情不斷動態發展，從被提名前兩天有人爆料，後來幾天內討論變少，一直到民進黨MeToo事件才有所謂共伴效應，比較像是掃到颱風尾，自己如果堅持在這個位置上，會變成很多有心人的箭靶，也會變成想逃避者的擋箭牌，這壓力是非常大。

李正皓指出，讓出來後讓民進黨脫離這個泥淖，尤其性平風暴燒到藍營，很期待看到藍營支持者跟中央黨部如何面對，比如說陳雪生明明被判刑了，為何選得下去？藍營意見領袖朱學恒等等，藍綠面對性平事件都要統一標準，不要雙標，這件事情也有助於台灣在性別平權上更進一步。

對於之後參選永和人選？李正皓表示，黨中央應該還沒有名單，但畢竟有人在爭取，比如永和後溪里的里長，黨中央要慎重考慮，他真的很積極熱情，宣稱自己基層能力很強，否則他如果又跳出來對選情不利，永和是艱困選區，以民進黨基礎打法對選情不利，「坦白說很難獲勝，用的上我輔選的話義不容辭。」

選在此時退選，李正皓表示，對自己來說，前陣子的退選聲浪都是政治上的攻擊，政治人物面對政治攻擊絕不能往後退，往後退就是認輸、任由對方抹黑，「我選擇方式很清楚，經歷數十次解釋後，經過整體大戰略考量，我願意往後退一步。」

李正皓表示，雖然同樣都是退選，但在價值、自證清白上是完全不同，「沒幾個政治人物面對抹黑能像我一樣坦然、不斷解釋，我已經做到一個政治人物能做的極限，沒有遺憾。」

至於退選是否可能造成民主大聯盟破口？李正皓表示，如果自己撐在這邊，民主大聯盟就會被操作成不性平大聯盟，兩害相權取其輕，只能在扣分選項中選一個扣比較少的，這是自己長期擔任幕僚的經驗，此時退一步反而讓民主大聯盟有生機、改變的可能，反而是好事。

是否為過去爭議道歉？李正皓表示，這跟道歉完全無關，若了解過去案情，「是自己提分手過程中女方不接受，選擇跟我前同事做惡意爆料，整件過程中我的受傷很重，應該是抹黑我的人應該道歉。」

李正皓指出，很多人建議他狀告女方，但自己答應過女方家長不讓她曝光，到現在都還信守承諾，「我不需要跟任何人道歉，唯一道歉對象是我爸媽，他們壓力很大，看到自己兒子在電視前被嚴刑拷打，對不起讓你們擔心了。」

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／雨彈升級！16縣市豪大雨特報　最新警戒範圍曝
台灣男歌手國道打滑遭撞！　與女友夾困車內雙亡
5億高中生墜樓亡　「不是無理取鬧」律師：盼殺人罪起訴配偶！
5億高中生墜樓亡？賴母律師喊「不合理」：沒防禦傷+出血量差4
「反正妳明天不記得」不是最噁！　朱學恒一句話讓她無法忘記
快訊／劉仕傑被控性騷　火速退黨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「非公開、限監護人」侯友宜見餵毒幼兒園家長　她問侯：你怕什麼？

駁斥「感謝加害人」說法　徐巧芯宣布：不會跟朱學恒有直播節目

獨／「縱貫線教父」議員女兒也遇鹹豬手　友開玩笑：手不要了嗎？

斷言「藍白合」不可能　柯志恩：周圍朋友非常願意給柯文哲機會

李正皓為性平風波退選　點名陳雪生：你怎麼還選得下去？

劉仕傑被控性騷後「人間蒸發」　時力證實：已收到退黨聲明

1200月票預算僅3年　侯友宜承諾：我當總統繼續做

侯友宜週末再見王金平！台南行程曝光　見地方要角、到七股談綠能

私幼餵藥案延燒！家長控說明會亂象　她轟：這是新北市府專案能力？

幼兒園餵毒案延燒！　綠營3議員「踢館」衝新北市府記者會提問

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

廂型車當倉庫擋路被檢舉　竟吊起停頂樓微掛女兒牆

新北幼兒園餵藥案延燒！　檢8日清晨發動二次搜索

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

物理系教授課堂自製天燈　幽默做實驗：不許願當掉

「非公開、限監護人」侯友宜見餵毒幼兒園家長　她問侯：你怕什麼？

駁斥「感謝加害人」說法　徐巧芯宣布：不會跟朱學恒有直播節目

獨／「縱貫線教父」議員女兒也遇鹹豬手　友開玩笑：手不要了嗎？

斷言「藍白合」不可能　柯志恩：周圍朋友非常願意給柯文哲機會

李正皓為性平風波退選　點名陳雪生：你怎麼還選得下去？

劉仕傑被控性騷後「人間蒸發」　時力證實：已收到退黨聲明

1200月票預算僅3年　侯友宜承諾：我當總統繼續做

侯友宜週末再見王金平！台南行程曝光　見地方要角、到七股談綠能

私幼餵藥案延燒！家長控說明會亂象　她轟：這是新北市府專案能力？

幼兒園餵毒案延燒！　綠營3議員「踢館」衝新北市府記者會提問

AKIRA替台南古蹟作畫藏感人巧思　禾浩辰餵吃雞屁股喊讚

ATLUS社群意外曝光新作　P3重製版、P5戰術版提早亮相

大谷翔平化身《風雲人物》男主角　左擁右抱出現大螢幕

菲律賓「馬永火山」噴發中！政府宣布進入災難狀態　急撤3000人

上班補眠狂被飼主喚名騷擾　牠「超奶喵音回應」萌翻眾人

邊牧神速趕羊！空拍畫面曝「如流動沙漏」　百萬人驚呼神奇

假投資真詐騙！桃園惡質資源回收廠坑2億落跑　10餘名移工也成人球

傳美最快今宣布20億美元烏克蘭新軍援　包括愛國者三型飛彈

新北幼兒園不當餵藥　黃偉哲提強化幼兒保護三大機制十項方案！

破27年來新紀錄　租金指數連11月上漲2%↑

短裙、絲襪、細高跟進女廁　偷拍男被逮還辯裝扮是嗜好

政治熱門新聞

朱學恒強吻鍾沛君　3年前一句話再惹議

即／鍾沛君遭強吻2次　朱學恒鬆口認了

朱學恒強吻鍾沛君　6千人洗版曝1疑點

鍾沛君遭朱學恒強吻　高嘉瑜現身說話了

快訊／李正皓宣布退選　強調捍衛自己清白的決心不變

朱學恒強吻摟抱性騷女議員　鍾沛君：嘴唇噁心涼意讓我整個人僵住

劉仕傑遭影射性騷「強吻拉手摸下體」　緊急關閉臉書

朱學恒YT斗內收入8位數　支持者怒嗆

朱學恒性騷完上節目罵性騷　黃士修：這很正常

鍾沛君遭朱學恒強吻　藍綠齊撻伐

快訊／遭朱學恒侵犯強吻　鍾沛君：給我一點時間整理心情

朱學恒認性騷　被挖出曾酸來賓豬哥

鍾沛君遭朱學恒強吻　前主播爆被「他」職場性騷

朱學恒現身直播　說明性騷擾始末

更多熱門

相關新聞

她評朱學恆性騷 ：不是不報時候未到

她評朱學恆性騷 ：不是不報時候未到

名嘴朱學恆昨（8日）被台北市議員鍾沛君指控，曾在與友人的聚餐中私下兩度強吻她，還表示「反正妳明天也不會記得」，引發不小的爭議。今日兩性作家艾姬也在臉書上爆料，朱學恆15年前斷章取義地，把兩人的私下信件公開，讓她遭受網路公審和霸凌，更直言「不是不報，時候未到。」

劉仕傑被控性騷後「人間蒸發」　時力證實：已收到退黨聲明

劉仕傑被控性騷後「人間蒸發」　時力證實：已收到退黨聲明

朱學恒「反正妳明天不記得」不是最噁！　一句話讓她無法忘記

朱學恒「反正妳明天不記得」不是最噁！　一句話讓她無法忘記

朱學恒跳針喊斷片　她怒封渣神：直接斷根吧！

朱學恒跳針喊斷片　她怒封渣神：直接斷根吧！

台灣變性騷天堂！應曉薇嗆朱學恆「自己消失好嗎」

台灣變性騷天堂！應曉薇嗆朱學恆「自己消失好嗎」

關鍵字：

李正皓偷拍民進黨2024大選性騷擾metoo陳雪生

讀者迴響

熱門新聞

台灣男歌手車禍身亡！享年31歲

幼兒被灌彩虹藥水　不喝就關廁所

桃園今晚送肉粽！在地人見路線時間怒了

朱學恒「狂批性騷」鍾沛君當下表情曝光　網炸鍋了

朱學恒強吻鍾沛君　3年前一句話再惹議

老師為倒酒精助燃　4生著火1人亡

以為誤拿身分證　機台一刷尷尬了

即／氣象局0：20發7縣市豪大雨特報

朱學恒中斷直播！　她在現場錯愕離場

即／台南某國小男老師墜樓　當場失去生命跡象

即／趙建銘親弟趙建勳腦幹出血病逝

「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀

朱學恒認性騷「唐綺陽罕說重話」！

DEUX結束經營！顧客轟：等一年收嘸退款

22歲妹人間蒸發9年　遺體在牆內

更多

最夯影音

更多
港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！
嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面