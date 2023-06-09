劉仕傑被控性騷後「人間蒸發」　時力證實：已收到退黨聲明

▲劉仕傑被爆涉性騷擾。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

近期「MeToo」風波連環爆，1位女子在臉書控訴遭男性政治人物「A男」性騷擾，並指稱該男曾兩度競選台北市議員落選。線索指向時代力量前議員參選人劉仕傑，而劉也恰巧在這時關閉臉書專頁。時代力量秘書長李兆立9日表示，決策委員會決議將劉仕傑送交紀律委員會調查。稍早時力中央黨部證實已收到劉仕傑退黨聲明書，也呼籲劉儘速對外說明。

對於劉仕傑性騷爭議，時代力量表示，已於10點39分收到黨員劉仕傑退黨聲明書。時代力量發言人余佳蒨表示，黨內已啟動調查程序，將持續調查劉男入黨後是否涉及其他性平事件，絕對以最高標準來檢視黨內的性別平權，「呼籲劉仕傑應儘速出面說明，釐清相關爭議。」

對於劉仕傑涉及性騷案，時代力量決策委員會深夜做出3點決議，第一、感謝當事人勇敢說出此事，讓性平案件在陽光下被檢視，才能處理並遏制此類事件再次發生。

第二、根據文章內容，劉仕傑行為時間雖為其擔任外交官期間，但時代力量對性騷擾零容忍，將擴大調查，並進行相關處置，也要澄清劉仕傑已無黨職。

第三、決策委員會於凌晨開啟決策委員會議，將劉仕傑送交紀律委員會調查，若入黨後有相關性平事件，也一併列入調查，若有相關情資，可聯繫時代力量相關信箱。

李兆立表示，作為秘書長要致上歉意，黨員做出這樣的事件違反本黨性平最高標準，無論劉仕傑在黨職內外所涉及的這些事件，歡迎當事人聯繫，時力會盡力提供相關法律協助以及心理支持。

李兆立指出，劉仕傑昨天晚上粉專緊急關閉，時力也在嘗試傳訊息給他、請他說明，但還沒跟他取得直接聯繫，還是會持續跟他溝通，也呼籲劉仕傑儘速出來講清楚，接受社會大眾檢視。