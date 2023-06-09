快訊／幼兒園餵毒案！今再「移送3教師」　她低頭遮臉快步上警車

▲新北幼兒園餵毒案，教師製作完筆錄，遮臉低頭快步走上警車，移送新北檢接受複訊。（圖／記者戴上容攝，下同）

記者戴上容、戴若涵／新北報導

新北市板橋區一間私立幼兒園爆出餵毒案，引發社會關注！園內28名學童經檢驗過後，有8人驗出藥物殘留反應。檢警8日兵分九路至幼兒園、教師住處等處進行搜索。因8日要在幼兒園內照顧幼童的3名教師，9日一早前往海山分局接受約談，稍早3人均移送地檢署複訊，要進一步釐清案情。

回顧案情，幼兒園有家長發現孩子出現情緒易怒、邊睡邊哭叫等異常行為，察覺不妥遂將孩子帶到醫事檢驗所、醫院等處進行藥檢，結果在孩子體內發現「巴比妥」成分，全案曝光後引爆輿論，新北市教育局8日宣布廢止該私立幼兒園設立許可，並裁罰最高罰鍰15萬元。

新北檢第一時間介入偵辦，並發動搜索幼兒園及一名趙姓教師住家等處所，同時查扣監視器主機等證物，並通知趙師到案說明，訊後裁定2萬元交保；檢調8日發動第二波搜索，約談園長、教師等共8人到案，其中彭姓園長與4名教師先行到案說明，訊後分別裁定2萬至5萬元不等交保。

另外3名教師則因8日需待在幼兒園內照顧幼童，第一時間並未到案。鍾、劉、洪等3名教師於9日上午7時許，主動前往海山分局製作筆錄，劉姓、洪姓教師於上午10時40分左右已先完成筆錄，轉往新北地檢署接受複訊，鍾姓教師則於下午1時50分左右結束。她面對記者提問，僅以手遮臉、低頭不發一語快步走向警車，被移送地檢署複訊。