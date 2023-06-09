綠轟幼兒園餵藥案新北市府怠惰！　要求侯友宜進議會專案報告

▲民進黨新北市議會黨團召開「揭露幼童餵毒案，侯市府說明會急轉彎欲蓋彌彰」記者會。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

新北幼兒園餵藥事件持續延燒，民進黨新北市議會黨團今（9）日下午召開「揭露幼童餵毒案，侯市府說明會急轉彎欲蓋彌彰」記者會，民進黨新北市議員鄭宇恩、張維倩、林秉宥等人共同譴責新北市市政府處理幼童餵毒案態度消極，提醒心繫總統大位的侯友宜連幼兒安全都無法照護，又如何讓人相信他要保護中華民國的決心。並要求侯下周二進議會針對該案件進行專案報告。

對於新北市府處理此事件的態度，鄭宇恩氣憤說，新北幼兒園餵毒事件，市府從來都沒有說清楚講明白4月底家長透過1999專線通報，市府為何未曾回應？5/15案發後市府毫無作為，在議員要求下6/5到園採檢，6/8號檢調進行第二次的搜索後，教育局才倉促舉辦家長說明會，顯現出市府行政怠惰，家長提示證據到哪，司法辦到哪裡，市府才處理到哪裡。

鄭宇恩再轟，侯友宜的政見提到生一胎要給1萬，但面對幼兒園餵毒問題卻不誠懇面對，整個事件新北市政府缺乏積極作為，反而是新北市議會國民黨黨團積極協助教育局召開記者會，偏偏整場記者會荒腔走板提油救火，面對家長最想知道的部分，教育局長則答非所問匆匆離去。

副召張維倩表示，6/2業務部門質詢要求教育局召開家長說明會，教育局長張明文還一度錯愕，6/6才承諾家長6/8召開說明會，事後卻不見市府有任何作為。直到8日檢調展開第二次的調查搜索，幼兒餵毒案成為全國矚目的案件，教育局才又臨時通知家長晚上召開說明會，後又因得知許多議員將前往關心，政策急轉彎將說明會改一對一諮商，令人懷疑是否要「各個擊破」。

張維倩再說，當場有家長反應安置幼兒園距離過遠外，竟然跟原本幼兒園是同一連鎖品牌，家長相當錯愕也無法接受。昨晚最誇張的是有數位家長拿著簡訊想入內，卻被告知諮商名單沒有他，顯見事發至今，教育局對整件事件仍然無法掌握，並沒有列冊與家長一一聯繫與了解案情。如此行政的怠惰，她要求忙於選舉的侯友宜該回來市府好好整頓，將整個案件釐清來議會向議員專案報告。

鄭宇恩表示，民進黨黨團在6/6大會提出動議案要求侯友宜進議會進行專案報告，但因國民黨團護航反對，在未經表決下由主席裁示由教育局與衛生局於6/13大會進行一小時專案報告。然當昨日檢調二度搜索變成全國矚目的案件後，藍營議員在政論節目上也坦承侯應該要進議會講清楚說明白，今天民進黨團在此再次要求侯友宜下周二進議會針對幼兒園餵毒事件進行專案報告，如果忙拜票的侯友宜還推拖不肯面對，請侯友宜像個漢子立即辭職市長，讓真正有能力的人來照護我們的下一代。

